Eğitimli insan her zaman bir adım önde

Yol göstermeyen bilgi işimize yaramaz. Aklımızı iyi kullanmalı ve öğrenirken seçici olmalıyız. Bilgi kadar, bilgelik de önemli. İşimize yarayacak bilgi zihin hamallığıdır, bu sebeple öğreneceğimiz bilgiyi seçmemiz gerekir. Okullar bizi zihnen yetiştirdiği kadar kariyer basamaklarında da ilerletir. İstatistikler, üniversite mezunlarının iş bulmada, daha yüksek ücretle çalışma konusunda meslek lisesi ve lise öğrencilerine göre daha avantajlı olduklarını gösteriyor. Kişinin eğitim seviyesi arttıkça iş bulması kolaylaşıyor. 2016 yılı verilerine göre: Üniversite mezunları % 65.9 oranında iş bulabiliyor. Meslek lisesi mezunları % 58.2 Lise mezunları % 47.2 Üniversite mezunlarının işsiz kalma oranı % 10 Meslek lisesi mezunlarının işsiz kalma oranı % 11.6 Lise mezunlarının işsiz kalma oranı % 13.4 Araştırmalar, bir kriz çıkması hâlinde lise mezunlarının çok daha kolay iş kaybettiğini, meslek lisesi mezunlarının daha az oranda kapının önüne konduğunu, üniversite mezunlarının çok daha az işsiz kaldığını gösteriyor. (Eğitime Bakış 2017 İzleme ve Değerlendirme Raporu, s.114-115) Araştırmalar, üniversite mezunlarının daha iyi kazandığını ortaya koyuyor. Meslek lisesi mezunları lise mezunlarına göre daha dolgun ücret alıyorlar. Eğitim insanın yeteneklerini geliştiriyor ve hayatta daha avantajlı hâle getiriyor.

BÜYÜK DÜŞÜN BÜYÜK HEDEFLER SEÇ

Okul bitirip diploma sahibi olmak işimizi kolaylaştırır. Öğretmenler kendi alanlarında başarılı olmuş uzman kişilerdir. Yetenek keşfeder, yol gösterir ve rehberlik ederler. Sınavlar, yeteneklerimizi ne kadar geliştirebildiğimizi ölçer. Her sınav ilerlemek için çok iyi bir fırsattır. Sınavı kazanan yeteneğini geliştirip kendisini ilerletme yolunda çok önemli bir eşiği aşmış olur. Sınavları oldum olası severim. İlkokuldan sonra yatılı sınavlarını girdim, kazandım, orta okul ve liseyi yatılı okuma şansı elde ettim. Kazanamasaydım, öğretmen ve yazar olamazdım. Sınav işimi kolaylaştırdı. Liseyi bitirince üniversite sınavı kazandım, öğretmen olma şansı elde ettim. Öğretmenken sınava girdim, Almanya’ya gittim, yabancı dil öğrendim, Avrupa’yı gezdim, ülkemizle Avrupa’yı karşılaştırma şansını yakaladım. Sınav kazanmak yeteneklerimi geliştirme ve başarı yolunda ilerlememi sağladı. Her şey okul ve sınav başarısı değildir. Okullardaki bazı bilgilerin hayatla ilgisi yoktur. Kendimizi hayata hazırlamalıyız.

KANATLARINI AÇ VE YÜKSEKLERE UÇ

Eğitim yeteneklerimizi geliştirip daha iyi yerlere gelmemizi ve daha erdemli olmamızı sağlar. Bu sebeple okul yolundaki gençlere şunu tavsiye ediyorum: Kanatlarınızı açın ve yükseklere uçun. Dünya çapında başarılara ihtiyacımız var. Bunun için dünya çapında düşüncelere ihtiyacımız var. İnançlar düşünceleri belirler, düşünceler atacağımız adımları. Olumlu düşünmek çok önemli bir sanattır. Olumsuz düşünceler, kötü virüsler gibidir, bütün öteki düşüncelerimizi zehirler. Bir olumsuz fikir ötekileri çağırır. Başarı yolcusunun tek bir olumsuz düşünceyi bile taşıma lüksü yoktur. Başarılı olmak isteyen gencin parolası şu olmalı: “Benim yapmak istediğim işi dünyada en iyi yapan kişi şu an ne düşünüyor ve ne yapıyor? Onu geçmek için çalışmalıyım!” Şampiyon gibi düşünmeli, şampiyon gibi davranmalı. Büyük ödüller; çok çaba, dürüstlük ve erdemli davranışlarla elde edilir. Ne kadar az çabaladığına öfkelenmeli insan. Sıradan bir yürüyüşle zirveye tırmanılmaz. Mazeretlere sığınmamalı. Hiçbir mazeret yapılmayan işin yerini tutmaz. Mazereti olan başarısız olur. Bahane üretmede kusursuz olanlar, kusursuz işler yapamazlar.

FATİH SULTAN MEHMET GİBİ DÜŞÜNEBİLMEK

Fatih Sultan Mehmet iyi bir eğitim almıştı, yedi dil biliyordu. Küçük yaşta sancak yönetiminde bulundu, bilgisini uygulama fırsatı elde etti. Müthiş bir öğrenme ve başarma tutkusu vardı. Kafasına İstanbul’u fethetmeyi takmıştı. Padişah olur olmaz İstanbul’u almak için harekete geçti. Süratle şehrin fethini sağlayacak adımlar atmaya başladı. İstanbul’un fethi, Peygamberimizden (sav) beri Müslüman hükümdarların ideali idi. Peygamberimiz (sav) İstanbul’un fethedileceğini müjdelemiş ve şöyle demişti: “İstanbul mutlaka fethedilecektir, onu fetheden komutan ne güzel komutan, askerleri ne güzel askerdir!” Fatih, büyük düşünüyor ve Peygamberimizin (sav) övdüğü komutan olmak istiyordu. Şehir daha önce 28 defa kuşatılmış fakat fethedilememişti. Fatih, 29. kuşatmayı gerçekleştirdi. Boğaz’a dedesi Yıldırım Beyazıt Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştı. Onun tam karşısına Avrupa yakasına Boğazkesen Hisarı’nı 4 ayda inşa ettirdi. 53 gün süren uzun bir kuşatmadan sonra şehri fethetti ve Fatih unvanını aldı, ortaçağı kapatıp yeniçağı açan hükümdar oldu. En önemlisi de Peygamberimizin (sav) övdüğü hükümdar olma şerefini elde etti. Kafaya bir şey takmak ve onu gerçekleştirmek için rüyalar görmek lazım. Büyük düşünmek şart. Yaptığı işte en iyi olmayı hayal etmek lazım. Öğrenci isek sınıf birinciliğine göz dikmeli ve onun için çalışmalı, yeteneklerimizi geliştirmek var gücümüzle gayret etmeliyiz. (Başarıya Götüren Yol, s.21)

HER GÜN BİR SAAT OKUYUN

Kur’an âlimlerin üstün olduğunu ifade eder: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” buyurur. Bacon, bilgi güçtür, der. Evliya Çelebi, her şeyin ilmi cehlinden yeğdir, demiş. Toplumları yönetenler eğitimli ve bilgili insanlardır. Diploma bilgi göstergesidir ve iş hayatınızda el feneri görevi görür, yolunuzu aydınlatır. Her gün en az bir saat kitap okuyarak zihnimizi beslemeliyiz. “Sabreden zafere ulaşır.” buyurur Peygamberimiz (sav) Asla pes etmemeli. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, Gençlerle Başbaşa isimli eserinde şöyle bir parola vazeder: “Üşenme ! Enteleme! Vazgeçme!” Vazgeçen başarısızlığı seçer. Başarı yolcusunun prensipleri olmalı. Doğru bir yol haritası takip etmek şart. Başarı yolunun en önemli kilometre taşları : 1. Büyük düşün, büyük hedef belirle! 2. Hedefe ulaşmak için programlı yap! 3. Verimli ve programlı çalış. 4. Olumlu düşün. 5. İyi arkadaşlar seç. Arkadaşlarınla birlikte yürü! 6. Zamanı arkadaşlarına, cep telefonunu, televizyona çaldırma. 7. Okumaya zaman ayır, bilgelik yolunda yürü! (Başarı İnanç İşidir, s. 103)

HER GENÇ YETENEKLİDİR

Her genç yeteneklidir. Başarılı insanların sahip olduğu donanıma biz de sahibiz. Bizden önce hayata atılan ve önemli başarılara imza atan insanların sahip olduğu donanım bizde de var: Bir beyin, iki el, iki ayak, iki göz, iki kulak… Herkes bu donanımla yola çıkar. Bu donanımı verimli kullananlar başarı olur. Başaran insanlardan bizim hiçbir eksiğimiz yok, onların bizden fazlası yok. Biz de başarabiliriz. İçimize karamsarlık düştüğü ve yeteneklerimizden şüphe ettiğimiz an, aynanın karşısına geçmeliyiz ve kendimize Arif Nihat Asya gibi şöyle haykırmalıyız: “Sen ne geçebilirsin yardan, anadan, serden... Senin de destanını okuyalım ezberden! Haberin yok gibidir taşıdığın değerden! Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın; Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın! Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini Göster: Kabaran sular nasıl yıkar bendini? Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın; Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!” Şu kitaplar Fatih’tir, Selim’dir, Süleyman’dır Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan’dır. Haydi artık, uyuyan destanını uyandır: Yürü hâlâ ne diye oyunda oynaştasın! Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

YÜREĞİNİ ATEŞLE VE KENDİNE SESLEN: “KALK YİĞİDİM!

Sıradan adımlar atarak, sıra dışı başarılar elde edilmez. Yeteneklerimizi geliştirmek için çalışmak lazım. Kur’an, insan için sadece çalıştığının karşılığı vardır, buyurur. Çalışmak en büyük erdemdir ve yetenek geliştirmenin en kestirme yoludur. Her gün herkesten bir saat önce kalkmak, en az bir saat fazla çalışmak, yeteneklerimizi geliştirmek için çok iyi bir metot. Erken kalkmak, liderlerin sıkı sıkıya bağlı kaldığı zekice bir prensiptir. Başarı zamanla kazanılır ve günlük disiplin ile elde edilir. Hedefe giden küçük adımlar, fevkalade sonuçlar doğurur. Büyük rüyalar görmeli ve büyük düşünmeyi öğrenmeliyiz. Kendimiz yönetme iradesini göstermek çok önemli. Kendini yönetemeyen hiç kimseyi yönlendiremez. Hedef belirleyip yola çıkmaya karar verdikten sonra eski çalışma biçimimize sırtımızı dönmemiz şart. Sıradan yürüyüşle zafere ulaşmak mümkün değildir. Etrafımızdaki olumsuz düşünceler orkestrasına kulakları tıkamak lazım. Muhteşem zekâlar, sıradan insanlar tarafından daima yadırganmıştır. İnsanlar kendileri gibi olmayanları tuhaf bulur ve onları kendilerine benzetmeye çalışırlar. Bunda başarılı olamazlarsa alaya alırlar: “Vatanı kurtaracak! Çalış çalış, biz de öyleydik!” Bundan başarılı olamayınca eleştiri taşlarını fırlatırlar. “Büyük insanlar kendilerine atılan eleştiri taşlarından heykeller diker” demiş Robin Sharma. Eleştiriler haklı ve yol gösterici ise kulak kesilmekte fayda var. Bizi hayal ettiğimiz düşüncelerden vazgeçirmek için yapılan eleştirilerin kıymeti yoktur. Yola devam etmek lazım. Büyük düşünmek ve her gün yol almak çok önemli. Başarı tecrübeye muhtaçtır. Başarı yolunda adım adım ilerlemekte fayda var. Meslek hayatında tecrübeye önem vermeli. Bir iş kolunda en iyi olmak için en az 10 yıla ihtiyaç var. Bazıları bu yolu daha kısa sürede alabilir ama genel olarak bir alanda ustalaşmak için tecrübeye ihtiyaç duyar insan. Onuncu yılda çıtayı yükseltmeli ve daha yüksek hedefler koymalı. On yıl sonra ulaşmak istediğim hedef nedir, sorusunu sormalı. Sonra yirmi – otuz yıl sonrası için hedefler belirlemeli.

HEDEFLER BİZİ HAREKETE GEÇİRİR

Küçük hedefler belirleyerek zirvelere ulaşmak mümkün değildir. “Büyük dağların başında hem kartala hem yılana rastlanır; biri uçarak öteki sürünerek yükselir.” der ünlü şair Cenap Şehabettin. Kendinizi gayrete getirmek için aynanın karşısına geçin Arif Nihat gibi şöyle seslenin: “Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı. Parçalandı bir kıtanın toprakları, Aslan payını aslan olmayan aldı… Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı. Tolgalı, tolgasız başlar alayı… Kanatlı, kanatsız kuşlar… Aşılmamış dağlar, çıkılmamış yokuşlar… Dağları, taşları, akar sularıyla Şu tanıdık toprakta Bir büyük dünya parçası Fatihini aramakta! Dünyayı ahiretten ayıran duvarı yık da gel! Gün doğar gibi, ay doğar gibi Şu kızıl ufuklardan çık da gel!” (Başarını Büyüsü, s. 159)

DOĞRU BİR YOL HARİTASI TAKİP ETMELİ

“İşlerini önem sırasına göre yap!” der Stephen Covey Seni ilgilendirmeyen işlerden uzaklaş. İyi arkadaş seç. Arkadaşlarına programını bozdurma. İçki, sigara, nikâhsız ilişkilerden uzak dur. İdeallerini tembelliğe kurban etme! Başarının eki temel prensibi şudur: Bir işi bir kişi yapmışsa sen de yapabilirsin. O da adam sen de. Bir iş bir defa yapılmışsa ikinci defa daha kolay yapılır. Yarını fethetmek isteyen genç, ufka bak! Büyük düşün ve hedefin kalbine yürü! Biz çalışır çabalarız, neticeyi Allah verir. Hans’a veren Allah, Hasan’a da verir. Marya’nın yaptığını Meryem de yapabilir. Kur’an, inanıyorsanız üstünsünüz, buyurur. Üstün Müslüman olmak için çalışmak ibadettir. Gayret bizden yardım Allah’tandır.