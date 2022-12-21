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Gündem

Eğitime kar engeli

Kar yağışı yurdun pek çok bölgesinde etkili olmaya başladı. Şiddetli kar nedeniyle Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinden Tufanbeyli ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 01:29:00 -

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'de kara kış kendini gösterdi. Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili olmaya başladı. Uzmanlar kar yağışının artarak devam edeceğini belirtirken, Adana'nın Tufanbeyli ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçelerinde eğitime ara verildi.

Afşin ve Tufanbeyli'de eğitime ara verildi

Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli genelinde okullar 21 Aralık Çarşamba günü bir gün tatil edilmiştir." denildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de okullar 21 Aralık Çarşamba günü tatil edildi.

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