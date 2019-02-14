Eğitime desteğe devam.. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitim kurumlarına yapılan her desteğin yarınlara yapılmış birer yatırım olduğunu belirtti.

Hasan Özan Bursa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim kurumlarına desteğini vurgulayarak, gelecek nesillerin, kaliteli eğitim ile yaşamlarına değer katabileceğini söyledi. Başkan Aktaş, eğitim kurumlarına yapılan her desteğin yarınlara yapılmış birer yatırım olduğunu belirtti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Fertur İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu açılışı nedeniyle ziyaret ettiği okulda, öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Başkan Aktaş, kendisinin de bir imam hatip mezunu olduğunu söyledi.

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