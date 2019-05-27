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Eğitime de ‘katılım’ sağlıyorlar

Faizsiz bankacılık sektörünün öncü kuruluşları, düzenledikleri programlarla eğitime de katkı sunuyorlar.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:04
Eğitime de ‘katılım’ sağlıyorlar

Faizsiz bankacılık sektörünün öncü kuruluşları, düzenledikleri programlarla eğitime de katkı sunuyorlar. Kuveyt Türk, gelecek nesilleri teknolojinin temel yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak için başlattığı 1010 Kâşif Projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

1010 kaşif için eğitim veriyor

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “1010 Kâşif Projesi ile teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanan, sadece tüketen değil üreten ve yöneten bir anlayışın yaygınlaşmasına öncülük etmek istiyoruz” dedi.

Kuveyt Türk’ün yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’nde ise dördüncü dönem eğitimlere başlandı. Yeni dönemde 11 girişimci ekibe eğitim, mentorluk, kuluçka hizmeti, hibe ve Ar-Ge desteği gibi ayrıcalıklardan yararlanma imkânı sunulacak.

Albaraka Garaj’da üçüncü dönem

Albaraka Türk, banka, verimliliği yüksek inovasyon modellerini deneyimleyebilmek ve hayata geçirebilmek için kurduğu Albaraka Garaj merkezinin yapısına ön hızlandırmayı da ekleyerek yenilikçi iş ve projeler için start up’lara üçüncü dönemin kapılarını açtı. Girişimciler, 23 Haziran’a kadar albarakagaraj.com üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Garaj’ın inovasyon yolculuğuna hem içeriden hem de dışarıdan beslenerek, kurumun dinamikleri ve stratejik önceliklerine uygun özgün bir model olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:04
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  2. Kuveyt Türk
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