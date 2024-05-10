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Gündem Eğitimde şiddete karşı yeni cezalar! Öğretmenlere çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Gündem

Eğitimde şiddete karşı yeni cezalar! Öğretmenlere çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Yeniakit Publisher
2024-05-10 22:59:00 -
Eğitimde şiddete karşı yeni cezalar! Öğretmenlere çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İstanbul'da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen için taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimde şiddete karşı yeni caydırıcı cezalar getirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kalkınma mücadelesinde hayati önem taşıyan öğretmenleri her türlü olumsuzluktan korumak ve onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlamak gerekliliğine vurgu yaptı.

"Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir." diyen Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır. Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükümet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak. Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek. Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek. Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Öğretmenlerimiz müsterih olsun. Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakarca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bu vesileyle, İstanbul’da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum"
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