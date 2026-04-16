Eğitimde Batı taklidi ve sekülerizm çıkmazı: "İnsanı canavarlaştıran nedir?"

Yazısında yaşanan şiddet olaylarının temelinde yatan zihniyeti eleştiren Ali Erkan Kavaklı, seküler eğitim modelinin öğrenciye Allah ve ahiret inancı vermediğini belirtti. Batılı filozofların insanı "hayvan" olarak tanımlayan yaklaşımlarına (Aristo, Platon, Descartes vb.) değinen Kavaklı, insanı sadece "düşünen" veya "konuşan" bir hayvan olarak gören anlayışın ve biyoloji derslerinde okutulan "maymun soyu" iddialarının gençleri ruhsuzlaştırdığını ifade etti.

"Seküler eğitim maneviyattan yoksundur"

Kavaklı, bu durumu şu sözlerle özetledi:

"Hayvanın ahlakı olmaz, hayvanlara güzel ahlak eğitimi veremezsiniz. Yüz yıldır Batı’dan kopyalanan eğitimin sonucu; öğretmeni ve arkadaşlarını acımasızca katleden canilerdir."

Eğitimin kimyası ve küresel dayatmalar

’nun tespitlerine yer veren yazar, Türk eğitim sisteminin Batı ile kurduğu ilişkinin sistemin hem kimyasını hem de biyolojisini bozduğunu vurguladı. Ayrıca küresel sermayenin dünyaya "dinsiz bir eğitim" dayattığını belirten Kavaklı, eğitimin pozitivist paradigmadan temizlenerek kültür ve vicdan üzerinden yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

İslam’ın insana bakış açısı çözüm mü?

İslam’ın insanı "yeryüzünün halifesi" ve "en şerefli varlık" olarak gördüğünü hatırlatan Ali Erkan Kavaklı, çözümün eğitimin kıblesini Batı’dan İslam’a çevirmekten geçtiğini savundu. İmanın insanın kalbini şefkat ve merhametle dolduracağını belirterek, eğitimin sadece bilgi aktarma veya diploma alma aracı olmaktan çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Milli Eğitim için çözüm önerileri

Milli Eğitim Bakanı Prof. Yusuf Tekin’in "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çalışmalarını kıymetli bulan Kavaklı, sistemin iyileştirilmesi için şu somut adımların atılmasını önerdi:

Öğretmen Akademileri: Bu kurumlara "Eğitimde Hz. Muhammed (sav) Modeli" dersi konulmalı.

Bu kurumlara "Eğitimde Hz. Muhammed (sav) Modeli" dersi konulmalı. Kur’an Medeniyeti: Sahabe neslini yetiştiren ikna metotlarını içeren dersler müfredata eklenmeli.

Sahabe neslini yetiştiren ikna metotlarını içeren dersler müfredata eklenmeli. İlim ve Hikmet: Fen dersleri, pozitivist anlayış yerine Müslüman bakış açısıyla yeniden yazılmalı.

Ali Erkan Kavaklı, eğitimin ruh ve vicdan odaklı hale getirilmediği sürece toplumsal huzurun sağlanamayacağı uyarısında bulunduğu bugünkü yazısını okumak için TIKLAYIN>>>