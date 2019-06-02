Eğitimci Yazar Fidan'dan MEB'e sert eleştiri!

Taha Emre Özdemir Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "2019-2023 Stratejik Planı” kapsamında hazırlanan taslağa göre Tarih dersinin seçmeli ders olacağı iddia edildi. Yeniakit.com.tr'ye konuşan Eğitimci Yazar Ahmet Fidan, yeni düzenlemeye dair değerlendirmelerde bulundu.

"Tarih milletlerin şuurudur, bilincidir." diyen Fidan, "Nesilleri ayakta tutmak, bir ülkenin geleceğini hazırlamak istiyorsak tarih bilincini vermemiz gerekir. Batılılar bile bizim azametli bir tarihimizin olduğunu kabul ederler. Tarihimizde utanacağımız, sıkılacağımız tek bir şey yok. Fevkalade zengin bir geçmişimiz var." ifadelerini kullandı.

Sivil Toplum Örgütlerini Tarih dersini, seçmeli hale getirdiği iddia edilen taslağa tepki göstermeye davet eden Fidan, şunları söyledi:

"Şanlı tarihimizi sevdirmek için tarih derslerinin genişletilmesi beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığımız tarihi seçmeli hale getirme planlaması talihsiz bir çalışmadır. Bu fevkalade yanlış bir karardır. Üzüldüğüm taraf da şu ki sivil toplum örgütlerinden hiçbir ses çıkmadı. Şiddetle tepki göstermeleri gerekiyorken hep sukutla karşılıyorlar. Öncelik kimindir derseniz, Memur-Sen’e, Eğitim Bir-Sen’e aittir."

Tarihi bilmeyen insanlarının bilincinin de olmayacağını söyleyen Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

"İran 2000 yıllık, Yunanistan 100 yıllık, Fransa 300 yıllık tarihiyle bana hükümranlık edecek, Ermeniler her 24 Nisan’da tarih olayını ortaya getirecek, sen yeni nesillere tarih bilinci vermeyeceksin. Bu kadar talihsiz bir karar olabilir mi? Fevkalade yanlış, düzeltilmesi gerekiyor hatta tarihe öncelik verilmesi gerekiyor. Ben bir yazar, düşünce adamı olarak bunu protesto ediyorum ve bu yanlıştan geri dönülmesini istiyorum."