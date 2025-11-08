  • İSTANBUL
Eğitim yuvasına siyaset sokanlar hesap versin

Ele geçirdikleri belediyelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterlerine bile tahammül edemeyip kaldıran CHP zihniyeti, eğitim yuvalarına siyaset sokarak, nefret havasını okullara da sirayet ettirdi.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Belediyelerde Cumhurbaşkanının posterine bile tahammül edemeyen CHP zihniyetinin oluşturduğu nefret havasının okullara sirayet etmesi, tartışmaların fitilini ateşledi. İstanbul Halkalı’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi’nde Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okula asılan Erdoğan posterinin indirilmesini değerlendiren eğitimciler yaşanan rezaletin cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

 

ÖĞRENCİLER ALET EDİLEMEZ

Konuyla ilgili gazetemize konuşan AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, şunları söyledi: “Öğrencilerin ideolojik takıntılara ve siyasal husumetlere alet edilmesi son derece çirkin ve kabul edilemez bir tutumdur. Cumhurbaşkanımız yalnızca bir siyasi figür değil, milletin tamamını anayasal olarak temsil eden bir liderdir. Ona yönelik her saldırı, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelmiş bir saldırı anlamına gelir. Bu nedenle okul müdürünün gerekli soruşturmayı başlatması, görev ve sorumluluğunun bir gereğidir. Ülkemiz, karanlık odakların oyunlarına ve ideolojik manipülasyonlara teslim edilmeyecektir. Okullarımızda huzuru, birliği ve saygıyı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bazı sendikalar ideolojik takıntılarını her fırsatta gündeme taşıyarak, öğrencileri çeteleştirip toplumu kamplaştırmaya çalışan bir tavır sergilemesi ise üzücüdür.”

 

‘SARAÇHANE’ DEŞİFRE EDİYOR

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz da, şunları dile getirdi: “Ülkemizde bir kesim, her fırsatta eskiye özlemini ifade ediyor, millet yararına iş yapan kim varsa hedef alıyor. Milletin oylarıyla seçilmiş, ülkeye hizmet etmiş, dünyada hatırı sayılır bir devlet olmamızı sağlamış Cumhurbaşkanının posterinden rahatsızlık duyuyorlar ve haddi aşarak, okulları olayların merkezi haline getiriyorlar. Olayın kahramanı gencin içinde bulunduğu olaylar, dile getirdiği süreçler, Saraçhane vurgusu aslında amacın ne olduğunu açık seçik ortaya koyuyor. Her seferinde deşifre olup tekrar sahne almak ve başarısız olmak, milletin gözünden düşenlerin kaçamadıkları kaderleridir. Cumhuriyet Bayramı’nda cumhurun temsilcisinin posteri resmi okulların cephelerine asılabilir. Olayı planlayan sendikalar geçmişlerine baksınlar ve ders alsınlar. Demokrasi diye diye geldikleri yer, milletin oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanının posterini indirmek olmamalıdır. Gereği yapılmalı ve sendikal hakkın kötüye kullanılmasının hesabını vermelidirler. Okul müdürü arkadaşımız görevini yapmıştır. Kamu adına yapılan görevin yerine getirilmesi değil sabote edilmesi problemin kaynağıdır. Hem idari hem de adli makamlar gerekeni yapacaktır. Okul müdürü arkadaşımız yalnız değildir, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

 

ARKADA ORGANİZE KÖTÜLÜK VAR

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı Yusuf Sabaz ise, şunları kaydetti: “Şunu çok iyi biliyoruz ki, bu eylemi gerçekleştirenlerin adı öğrenci olsa da arkalarında organize bir kötülüğün bulunduğu açıktır. Bu kötülüğün ortaya çıkarılması ve sinsi planların bozulması için okul idaresinin yönetmelikler çerçevesinde attığı kararlı adımları sonuna kadar desteklediğimizi vurguluyor, okullarımızda kaos ve kargaşaya asla geçit vermeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Ne zaman ideolojik bir konu gündeme gelse, aynı çevrelerin sahneye çıktığını görüyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan saygısızlık, ötekileştirme ve çocuk istismarına kimse değinmiyor. Okul müdürümüzün sonuna kadar arkasındayız. Okullarımızda kaosa ve kargaşaya asla geçit vermeyeceğiz.” Öte yandan, seküler azınlığın linç girişimine maruz kalan Okul Müdürü Regaip Mol’a eğitim sendikalarından destek geldi. Posterin indirilmesinin disiplin suçu sayıldığını belirten eğitimciler, Mol’un yanında olduklarını açıkladılar.

Türk

Hükümet uyumaya devam etsin eğitimde devletçilik ve milliyetçilik yok CHP zihniyeti hakim Recep Tayyip Erdoğan uyumaya devam etsin

Okur

 eğitim politikası malesef chp ye elaman yetiştiriyor.
