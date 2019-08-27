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Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaretçi saati uygulaması geliyor

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.

27 Ağustos 2019 Salı 14:15
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaretçi saati uygulaması geliyor

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, 1 Eylül tarihi itibariyle akşam 20.30’dan sonra ziyaretçi kabul edilmeyeceğini söyledi.


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni başlayacak olan Ziyaretçi Saati uygulaması ile ilgili açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk, yaklaşık bin 100 yatak kapasitesine sahip hastanelerinin şuana kadar ziyaret saati uygulaması yapmaması nedeniyle hastalar ve hastane çalışanları açısında bir takım sıkıntılara neden olduğunu söyledi.


Özellikle hastalar açısından bu durumun sıkıntılara neden olduğunu dile getiren Aktürk, “Örneğin hastanın istirahat etmesi ve uyuması gereken bir saatte aynı serviste yatan bir diğer hastanın ziyaretçisi gelmekte ve süre sıkıntısı olmadığı için bu ziyaretlerde uzun sürmektedir. Sonuç olarak hastaların dinlenmesi gereken saatlerde dinlenememekte sürekli hasta ziyaretinin mevcut olması nedeniyle hastanemiz personel ve hasta güvenliği açısından riskler taşımaktadır. Hastanemizin çok geniş bir alan olması nedeniyle her mekanda güvenlikçi bulundurmak mümkün olmamaktadır” ifadelerine yer verdi.


Sürekli hasta ziyaretlerinin serbest olmasının ayrıca hastaneyi de maddi açıdan büyük külfetlerin altına soktuğunu dile getiren Aktürk, “Örneğin yaklaşık 10 yıl kullanmamız gereken hastane asansörlerimizin yoğun hasta ziyareti kullanımları yüzünden 2 yılda değiştirmek zorunda kalınmıştır. Belirttiğimiz ve başkaca birçok nedenden dolayı hastanemizde ziyaretçi saati uygulaması elzem haline gelmiştir” dedi.


Aldıkları karar ile 1 Eylül Pazar gününden itibaren akşam saat 20.30’dan sonra ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıklayan Başhekim Aktürk, “Vatandaşlarımızın bizleri anlayış ile karşılayacaklarına olan inancım tamdır. Bu uygulama bir yasaklama değil, hastalarımızın daha iyi bir tedavi alması ve daha çabuk sağlıklarına kavuşmaları için bir gerekliliktir” ifadelerini kullandı.


Hastane çalışanları da alınan yeni kararın hasta tedavisi ve takibi konusunda önemli olduğunu belirterek, hasta yakınlarının bu konuda kendilerine destek vereceğini söylediler. Ziyarete gelen hasta yakınları da, yönetimin aldığı bu karara saygı duyduklarını belirterek, belli bir saatten sonra yapılacak olan ziyaretlerin hem hasta hem de tedavi sürecini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:15
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