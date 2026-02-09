Eğitim uçuşu faciayla bitti! Askeri helikopter düştü: 2 ölü

Güney Kore’de eğitim uçuşu için havalanan askeri helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Güney Kore ordusuna ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti. Güney Kore basınının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlere göre; 15. Hava Grup Komutanlığı’na bağlı AH-1S Cobra tipi helikopter, yerel saatle 09.45 sıralarında rutin eğitim uçuşu için havalandı. Helikopter, 11.04’te henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle Seul'un yaklaşık 55 kilometre kuzeydoğusundaki Gapyeong bölgesine düştü. Helikopterde bulunan 2 asker bilinçleri kapalı olarak hastaneye kaldırılmalarına rağmen kurtarılamadı.

Uçuşlar askıya alındı

Kaza sırasında yangın ya da patlama meydana gelmediği belirtilirken, Güney Kore ordusu kazanın ardından envanterinde bulunan AH-1S tipi helikopterlerin tüm uçuşlarını geçici olarak askıya aldı. Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’da olan Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, askeri yetkililere olayı detaylı şekilde soruşturma ve gerekli tedbirleri alma talimatı verdi.