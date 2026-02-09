İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya...
Evimizin en önemli eşyalar arasında bulunan komodin ile ilgili uzmanlardan çarpıcı bir değerlendirmeler bütünü geldi.
Yatak odasında küçük ama önemli bir alan olan komodinler çoğu zaman farkında olmadan gereksiz eşyalarla dolabiliyor. İç mimarlar ve düzenleme uzmanları ise komodinin bir depolama alanı değil, dinlenme alanının parçası olduğunu belirterek bu noktada yapılan hatalara dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre yatmadan önce ve uyandıktan sonra ilk temas edilen yer olan komodin, ne kadar sade olursa uyku kalitesi de o kadar artıyor.
1-Komodin üzerinde ağzı açık su bardağı ya da çay fincanı bulundurmak dökülme ve yüzey hasarı riskini artırıyor. Uzmanlar, gece susayanların kapaklı bardak kullanmasını öneriyor.
2-Faturalar, notlar ve rastgele kağıtlar görsel karmaşa yaratarak zihnin dinlenmesini zorlaştırıyor. Uyku ortamının sakin kalması için komodinde evrak tutulmaması tavsiye ediliyor.
3-Yüzük ve küpe gibi küçük takılar komodin üzerinde kolayca düşüp kaybolabiliyor. Bu nedenle takıların ayrı bir kutuda saklanması öneriliyor.
4-Elektronik cihazlar yalnızca kablo karmaşası oluşturmuyor, aynı zamanda gece geç saatlere kadar ekran kullanımını teşvik ederek uyku düzenini olumsuz etkiliyor.
5-Uzmanlar, ilaçların komodin üstünde değil çekmece içinde tutulmasının hem güvenlik hem de düzen açısından daha doğru olduğunu belirtiyor.
6-Okunacak kitapların üst üste birikmesi alanı daraltıyor. Birkaç kitap dışında fazlasının kaldırılması öneriliyor.
7-Büyük vazolar ve dekoratif eşyalar komodinin işlevini azaltıyor. Uzmanlara göre bu alanın sade ve ulaşılabilir kalması günlük konfor için önemli.
Uzmanlar, komodinin olabildiğince sade tutulmasının
hem zihinsel rahatlama sağladığını hem de daha kaliteli bir uykuya yardımcı olduğunu vurguluyor.
