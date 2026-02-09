İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya...

Yatak odasında küçük ama önemli bir alan olan komodinler çoğu zaman farkında olmadan gereksiz eşyalarla dolabiliyor. İç mimarlar ve düzenleme uzmanları ise komodinin bir depolama alanı değil, dinlenme alanının parçası olduğunu belirterek bu noktada yapılan hatalara dikkat çekiyor.