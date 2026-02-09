  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
17 kişinin ölümüne sebep oldu! ABD’yi rekor düzeyde soğukluk vurdu Çoruh'un mavi gerdanlıkları güç katıyor KOAH riski sigara ile artıyor! Uzmanı tek tek uyardı, aman dikkat artık... Anlaşma tamam! Uber, Getir'i satın alıyor Avusturalya bu olayı konuşuyor: 23 yıllık kiracısına bakın ne bıraktı! Aracına bunu yapan yandı: Rekor ceza var! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Galatasaray'ın kazandığı haftada Tedesco bizzat uyardı! İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya... Hasan Şaş, Galatasaray maçı sonrası '30 milyon euroluk oyuncu deği' deyip fena bombaladı
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya...

Evimizin en önemli eşyalar arasında bulunan komodin ile ilgili uzmanlardan çarpıcı bir değerlendirmeler bütünü geldi.

#1
Foto - İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya...

Yatak odasında küçük ama önemli bir alan olan komodinler çoğu zaman farkında olmadan gereksiz eşyalarla dolabiliyor. İç mimarlar ve düzenleme uzmanları ise komodinin bir depolama alanı değil, dinlenme alanının parçası olduğunu belirterek bu noktada yapılan hatalara dikkat çekiyor.

#2
Foto - İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya...

Uzmanlara göre yatmadan önce ve uyandıktan sonra ilk temas edilen yer olan komodin, ne kadar sade olursa uyku kalitesi de o kadar artıyor.

#3
Foto - İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya...

1-Komodin üzerinde ağzı açık su bardağı ya da çay fincanı bulundurmak dökülme ve yüzey hasarı riskini artırıyor. Uzmanlar, gece susayanların kapaklı bardak kullanmasını öneriyor.

#4
Foto - İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya...

2-Faturalar, notlar ve rastgele kağıtlar görsel karmaşa yaratarak zihnin dinlenmesini zorlaştırıyor. Uyku ortamının sakin kalması için komodinde evrak tutulmaması tavsiye ediliyor.

#5
Foto - İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya...

3-Yüzük ve küpe gibi küçük takılar komodin üzerinde kolayca düşüp kaybolabiliyor. Bu nedenle takıların ayrı bir kutuda saklanması öneriliyor.

#6
Foto - İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya...

4-Elektronik cihazlar yalnızca kablo karmaşası oluşturmuyor, aynı zamanda gece geç saatlere kadar ekran kullanımını teşvik ederek uyku düzenini olumsuz etkiliyor.

#7
Foto - İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya...

5-Uzmanlar, ilaçların komodin üstünde değil çekmece içinde tutulmasının hem güvenlik hem de düzen açısından daha doğru olduğunu belirtiyor.

#8
Foto - İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya...

6-Okunacak kitapların üst üste birikmesi alanı daraltıyor. Birkaç kitap dışında fazlasının kaldırılması öneriliyor.

#9
Foto - İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya...

7-Büyük vazolar ve dekoratif eşyalar komodinin işlevini azaltıyor. Uzmanlara göre bu alanın sade ve ulaşılabilir kalması günlük konfor için önemli.

#10
Foto - İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya...

Uzmanlar, komodinin olabildiğince sade tutulmasının

#11
Foto - İşte komodin üzerinde asla bulunmaması gereken 7 eşya...

hem zihinsel rahatlama sağladığını hem de daha kaliteli bir uykuya yardımcı olduğunu vurguluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet!
Gündem

Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet!

Siyaset dünyası bir kez daha "ahlak" ve "sapkınlık" tartışmalarıyla çalkalanıyor. Epstein davasının karanlık koridorlarında adı sıkça anılan..
28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı
Gündem

28 Şubat kalıntısı İP'li tutuklandı! Tepkiler çığ gibiydi Ahlaksız Erzurum’da yakalandı

AK Parti'den üç dönemdir Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef alan İYİ Partil..
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Gündem

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. ..
Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz'
Dünya

Netanyahu'dan ABD'ye açık tehdit! 'Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz'

İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez ABD'yi tehdit etti. Netanyahu, "Sizi bu dünyaya biz getirdik, istersek götürebiliriz" dedi.

Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma
Siyaset

Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya Gedik, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e yönelik sosyal medy..
Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük
Gündem

Bu nasıl bir ilçe? Nüfusuyla 50 ilden büyük

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi, 703 bin 449 nüfusla Türkiye’de 50 ili geride bıraktı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23