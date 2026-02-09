  • İSTANBUL
Spor
4
Yeniakit Publisher
Gitmedi hâlâ denilmişti ama... Fenerbahçe artık resmen forvetsiz! Sonuncusu da gitti
Giriş Tarihi:

Gitmedi hâlâ denilmişti ama... Fenerbahçe artık resmen forvetsiz! Sonuncusu da gitti

Fenerbahçe'de sözleşmesi feshedilen Jhon Duran'ın yeni adresi belli oldu.

#1
Foto - Gitmedi hâlâ denilmişti ama... Fenerbahçe artık resmen forvetsiz! Sonuncusu da gitti

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamadığı için yolların ayrıldığı Jhon Duran'ın adresi belli oldu.

#2
Foto - Gitmedi hâlâ denilmişti ama... Fenerbahçe artık resmen forvetsiz! Sonuncusu da gitti

Jhon Duran'ın yeni adresi Zenit oldu. Rus ekibi, bonservisi Al-Nassr'da olan yıldız golcüyü sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

#3
Foto - Gitmedi hâlâ denilmişti ama... Fenerbahçe artık resmen forvetsiz! Sonuncusu da gitti

Kulübün yaptığı resmi açıklamada, "Jhon Duran bir Zenit oyuncusu! Kolombiyalı forvet, 2025/26 sezon sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak aramıza katılıyor. Rusya'ya hoş geldin Jhon!" ifadeleri yer aldı.

