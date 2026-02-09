Gitmedi hâlâ denilmişti ama... Fenerbahçe artık resmen forvetsiz! Sonuncusu da gitti
Fenerbahçe'de sözleşmesi feshedilen Jhon Duran'ın yeni adresi belli oldu.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamadığı için yolların ayrıldığı Jhon Duran'ın adresi belli oldu.
Jhon Duran'ın yeni adresi Zenit oldu. Rus ekibi, bonservisi Al-Nassr'da olan yıldız golcüyü sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Kulübün yaptığı resmi açıklamada, "Jhon Duran bir Zenit oyuncusu! Kolombiyalı forvet, 2025/26 sezon sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak aramıza katılıyor. Rusya'ya hoş geldin Jhon!" ifadeleri yer aldı.
