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Eğitim Eğitim Politika Belgesi Taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu
Eğitim

Eğitim Politika Belgesi Taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, öğrencilere yönelik yeni kazanımlar hedefleyen politika belgesi taslağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Taslakta eğitimde yine bir yaklaşım alınıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 01:06:00 -
Eğitim Politika Belgesi Taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu

Hazırlanan yeni yol haritasına göre, eğitim yaklaşımı ve ders kitapları yeniden ele alınacak.

Ölçme ve değerlendirme süreçleri üst düzey düşünme ve ürün ortaya koyabilmeyi destekleyecek biçimde kurgulanacak. Öğrenciler özellikle teknolojinin güvenli ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilecek.

Eğitim için yeni yaklaşım modeli

Yazılım ve kodlama gibi beceriler edinilmesi, teknolojinin yalnızca tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olabilmelerinin sağlanması da hedefler arasında.

Politika belgesi taslağında öğretmen, öğretim elemanları ve eğitim yöneticilerinin liyakat prensibi çerçevesinde yetiştirilmesi, atanması ve mesleki gelişimlerinin sağlanması da var. Yeni dönemde ayrıca iş dünyasıyla yoğun etkileşim, sektörle bütünleşmiş okul modelleri de amaçlanıyor.

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