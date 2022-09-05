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Ekonomi Eğitim öğretim desteğine başvurular ne zaman nereden yapılacak? Eğitim desteği ödemesi başvuruları:
Ekonomi

Eğitim öğretim desteğine başvurular ne zaman nereden yapılacak? Eğitim desteği ödemesi başvuruları:

Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Dar gelirli vatandaşlar yeni eğitim öğretim yılında devletin destek sağlayıp sağlamayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Peki, eğitim desteği başvuruları nereden yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-09-05 22:55:00 -
Eğitim öğretim desteğine başvurular ne zaman nereden yapılacak? Eğitim desteği ödemesi başvuruları:

Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı 5 Eylül Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitim öğretim desteğine başvurular ne zaman nereden yapılacak? Eğitim desteği ödemesi başvuruları:

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim desteği konusunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2022-2023 eğitim öğretimle ilgili hazırlıklarını yürüten ihtiyaç sahibi ailelerimize, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarımıza ilave kaynak aktarımı yaptık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin ilçelerindeki vakıflara başvurmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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