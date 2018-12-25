Eğitim istişare ile rayına giriyor

Ömer Faruk Şahin Ankara

Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan “Eğitime Bakış 2018 İzleme ve Değerlendirme Raporu” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla açıklandı. Başkent’teki toplantıda konuşan Bakan Selçuk, “Bazen göz, kendini görmez ifadesinden hareketle dışarıdan değerlendirmelere son derece ihtiyacımız oluyor. Bu bağlamda bu raporda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Veriye dayalı eleştirel bir rapor yayınlamak son derece kıymetli. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu tür raporların çoğalmasını istiyoruz. 2023 Eğitim Vizyonunda bizim yaptığımız hazırlıklar içerisinde Eğitim-Bir-Sen’in daha önce hazırlamış olduğu raporlardan yararlandık” dedi.

Hepimizin ortak gayesi

Eğitimde istişarenin önemine vurgu yapan Selçuk, şöyle devam etti: “Birkaç sene içerisinde Türkiye’nin bütün verilerinin evrensel kodlara dayalı olarak ortaya koyulabileceğini göreceğiz. Bize düşen, zanla hareket etmemektir. Meselenin özü ne ise ona göre hareket etmektir. Mili Eğitim Bakanlığı’nın da kendisini ifade etmesi noktasında daha açık bir tavır ortaya koymamız oldukça önemli. Önümüzdeki süreçte Türkiye’deki sendikal hareketin öğretmenlerimiz lehine gelişmesi, hepimizin ortak gayesidir. Bir ortak gaye ile hareket edebilmek beni geleceğe dair umutlandırıyor.”

Zeminsiz şekiller devrilir

Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz muhakkak suretle insanla ilgili bir hususa felsefi bir zemin oturtmak zorundayız. Zemin olmazsa şekil olmaz. Zeminsiz yapılagelen bütün şekiller bir şekilde devrilir. Şimdiye kadar yapılan hizmetlerin üzerine, neyi nasıl koyarızın derdindeyiz. 2023 Eğitim Vizyonunda bu nedenden ötürü kendimize somut hedefler koyduk. Birkaç ay içerisinde sistemin tümüyle dönüştürülmesinin çok rasyonel olmadığını düşünüyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren somut çalışmaların hayata geçtiğini göreceğiz. Kararlarımızı mutfakta çalışan insanlarla birlikte alıyoruz.”

Yalçın: “Bana ne” demedik

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, şunları dile getirdi: “Raporda, MEB, ÖSYM, TÜİK gibi kuruluşların yayımladığı açık veriler ile her yıl yayımladığı Bir Bakışta Eğitim raporu üzerinden OECD verileri kullanılmıştır. Biz Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitimle ilgili hiçbir konuda ‘bana ne’ demedik, demeyeceğiz. Beklentimiz ve isteğimiz, muhataplarımızın, paydaşlarımızın, kurum ve kişi düzeyindeki yetki ve görev sahiplerinin de ‘sana ne’ stratejisiyle insana ve eğitime zarar verme hatasına düşmemeleridir. Eğitim-Bir-Sen olarak, izleme ve değerlendirme çalışması yapmayı ve rapor şeklinde kamuoyuyla paylaşmayı sendikal faaliyetlerimiz arasına dâhil ettik. Bakanlığın, 2023 Eğitim Vizyonu’nda veri temelli analiz üzerinden politika oluşturmasını önemsiyoruz. Bakanlığın veri temelli analizler yapması ve verileri, araştırmacılar ve sivil toplum örgütleriyle paylaşması, doğru kararların üretilmesi ve kararların hızla hayata geçirilmesi noktasında önemli bir eşiktir. Bir eğitim sistemi, kendisini öğrenci zihninde var eden, toplumun genelgeçer ilke ve değerleriyle uyumlu insan profilini inşa sorumluluğunu üstlenen öğretmene öncelik ve önem atfedip değer vermedikçe, kendi sorunlarını çözmeye mahkûm edilmekten ülkenin ve toplumun sorunlarını çözecek kapasiteyi ve potansiyeli harekete geçiremez.”