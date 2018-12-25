0553 313 94 23

Eğitim istişare ile rayına giriyor

“Eğitime Bakış 2018 İzleme ve Değerlendirme Raporu” hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Veriye dayalı eleştirel bir rapor yayınlamak son derece kıymetli. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu tür raporların çoğalmasını istiyoruz" dedi.

25 Aralık 2018 Salı 12:47
Eğitim istişare ile rayına giriyor

 Ömer Faruk Şahin  Ankara 

Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan “Eğitime Bakış 2018 İzleme ve Değerlendirme Raporu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla açıklandı. Başkent’teki toplantıda konuşan Bakan Selçuk, “Bazen göz, kendini görmez ifadesinden hareketle dışarıdan değerlendirmelere son derece ihtiyacımız oluyor. Bu bağlamda bu raporda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Veriye dayalı eleştirel bir rapor yayınlamak son derece kıymetli. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu tür raporların çoğalmasını istiyoruz. 2023 Eğitim Vizyonunda bizim yaptığımız hazırlıklar içerisinde Eğitim-Bir-Sen’in daha önce hazırlamış olduğu raporlardan yararlandık” dedi.

Hepimizin ortak gayesi

Eğitimde istişarenin önemine vurgu yapan Selçuk, şöyle devam etti: “Birkaç sene içerisinde Türkiye’nin bütün verilerinin evrensel kodlara dayalı olarak ortaya koyulabileceğini göreceğiz. Bize düşen, zanla hareket etmemektir. Meselenin özü ne ise ona göre hareket etmektir. Mili Eğitim Bakanlığı’nın da kendisini ifade etmesi noktasında daha açık bir tavır ortaya koymamız oldukça önemli. Önümüzdeki süreçte Türkiye’deki sendikal hareketin öğretmenlerimiz lehine gelişmesi, hepimizin ortak gayesidir. Bir ortak gaye ile hareket edebilmek beni geleceğe dair umutlandırıyor.

Zeminsiz şekiller devrilir

Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz muhakkak suretle insanla ilgili bir hususa felsefi bir zemin oturtmak zorundayız. Zemin olmazsa şekil olmaz. Zeminsiz yapılagelen bütün şekiller bir şekilde devrilir. Şimdiye kadar yapılan hizmetlerin üzerine, neyi nasıl koyarızın derdindeyiz. 2023 Eğitim Vizyonunda bu nedenden ötürü kendimize somut hedefler koyduk. Birkaç ay içerisinde sistemin tümüyle dönüştürülmesinin çok rasyonel olmadığını düşünüyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren somut çalışmaların hayata geçtiğini göreceğiz. Kararlarımızı mutfakta çalışan insanlarla birlikte alıyoruz.

Yalçın: “Bana ne” demedik

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, şunları dile getirdi: “Raporda, MEB, ÖSYM, TÜİK gibi kuruluşların yayımladığı açık veriler ile her yıl yayımladığı Bir Bakışta Eğitim raporu üzerinden OECD verileri kullanılmıştır. Biz Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitimle ilgili hiçbir konuda ‘bana ne’ demedik, demeyeceğiz. Beklentimiz ve isteğimiz, muhataplarımızın, paydaşlarımızın, kurum ve kişi düzeyindeki yetki ve görev sahiplerinin de ‘sana ne’ stratejisiyle insana ve eğitime zarar verme hatasına düşmemeleridir. Eğitim-Bir-Sen olarak, izleme ve değerlendirme çalışması yapmayı ve rapor şeklinde kamuoyuyla paylaşmayı sendikal faaliyetlerimiz arasına dâhil ettik. Bakanlığın, 2023 Eğitim Vizyonu’nda veri temelli analiz üzerinden politika oluşturmasını önemsiyoruz. Bakanlığın veri temelli analizler yapması ve verileri, araştırmacılar ve sivil toplum örgütleriyle paylaşması, doğru kararların üretilmesi ve kararların hızla hayata geçirilmesi noktasında önemli bir eşiktir. Bir eğitim sistemi, kendisini öğrenci zihninde var eden, toplumun genelgeçer ilke ve değerleriyle uyumlu insan profilini inşa sorumluluğunu üstlenen öğretmene öncelik ve önem atfedip değer vermedikçe, kendi sorunlarını çözmeye mahkûm edilmekten ülkenin ve toplumun sorunlarını çözecek kapasiteyi ve potansiyeli harekete geçiremez.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:47
  1. Ankara
  2. Eğitim-Bir-Sen
  3. Eğitime Bakış 2018 İzleme ve Değerlendirme Raporu
  4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  5. Milli Eğitim Bakanlığı
  6. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
  7. MEB
  8. ÖSYM
  9. TÜİK
  10. Memur-Sen
  11. 2023 Eğitim Vizyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kardemir Karabükspor ligde kalabilir"
    1. "Kardemir Karabükspor ligde kalabilir"
    2. ANALİZ - BAE-Suudi medyasındaki..
    3. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    4. Beko'dan yılbaşına özel fırsatlar
    5. Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e..
    6. Asgari ücret ve AGİ 2019 zammı ne oldu?
    7. Çavuşoğlu 2018 Türk dış politikasını..
    8. Akıncı Üssü davası
    9. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    10. "Nakkaşihat" sanatını Türkiye'de..
    11. Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD..
    13. İstanbul'un göbeğinde ışıksız sokak!
    14. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    15. Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın,..
    16. AGİ evli ve eşi çalışan çocuklular..
    17. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    18. Çaykur Rizespor'un en kötü ilk yarı..
    19. Kilis'te 15 öğrenci deney sırasında..
    20. İtirafçı her şeyi anlattı! FETÖ..
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?