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Eğitim-Bir-Sen yükseköğretimi masaya yatırdı

‘Eğitime Bakış 2019’ raporunu açıklayan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin yükseköğretim sistemini çok hızlı şekilde büyüttüğünü belirterek, "Yükseköğretim sisteminin çok daha etkin bir şekilde çalışması bir zorunluluktur” dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 09:58
Eğitim-Bir-Sen yükseköğretimi masaya yatırdı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan, ‘Eğitime Bakış 2019’ raporu Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Burada konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Türkiye, son yıllarda yükseköğretim sistemini oldukça hızlı bir şekilde büyüterek, açık öğretim dâhil, öğrenci sayısı itibarıyla Avrupa’nın en büyük yükseköğretim sistemi hâline gelmiştir. Gençlerin yükseköğretim taleplerini karşılamak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak için, yükseköğretim sisteminin çok daha etkin bir şekilde çalışması bir zorunluluktur” dedi.

Yüksek lisans ve doktora

Yükseköğretimden mezun olanların oranının hızla arttığının altını çizen Yalçın, şunları dile getirdi: “Bu artışa rağmen, gerek 25-34 yaş arası, gerekse 25-64 yaş arası baz alındığında, Türkiye, yükseköğretim mezun oranının en düşük olduğu OECD ülkelerinden biridir. Türkiye’nin katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi ve ekonomide bir sıçrama yapabilmesi için yüksek eğitimli ve kalifiye uzman sayısının artırılması gerekmektedir. Bunun için lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu sayısının acilen artırılması gerekmektedir.

Daha etkin politikalar

Ali Yalçın şöyle devam etti: “Türkiye’de genç işsizliği her geçen gün artmakta ve oldukça ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaya başlamaktadır. Bunun için öncelikle yükseköğretim sistemindeki aktörlerin piyasa ile daha uyumlu beceri ve niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi için, yükseköğretim programlarında gerekli değişiklikleri yapması gerekmektedir.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:58
  1. Ankara
  2. Eğitim-Bir-Sen
  3. Eğitime Bakış 2019
  4. Memur-Sen Genel Merkezi
  5. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
  6. OECD ülkeleri

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