Eğitim-Bir-Sen rehber öğretmenler için 'psikoterapi ekolleri' eğitimleri başlatıyor

Eğitim-Bir-Sen olarak okullarda artan şiddet olaylarının ardından 22 Nisan 2026’da Ankara’da düzenlediğimiz “Eğitim Ekosisteminde Şiddet: Kurumlar Arası Koordinasyon ve Sorumluluklar” başlıklı çalıştayımızın raporunu kamuoyu ile paylaşmış ve eğitim kurumlarında psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştuk.

Bu ihtiyacın giderilmesine katkı sunmak amacıyla Eğitim-Bir-Sen olarak İbn Haldun Üniversitesi iş birliğinde “Rehber Öğretmenler İçin Psikoterapi Ekolleri” Eğitim Programımızı başlatıyoruz. Üyelerimizin ücretsiz katılabileceği programla rehber öğretmenlerin güncel ve bilimsel temelli psikoterapi ekollerine ilişkin bilgi birikimlerini geliştirmeyi, okul ortamında kullanabilecekleri mesleki becerileri güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetlerinin daha da etkin hale getirilmesini amaçladığımız programı, öğrencilerin psikolojik iyi oluşunu destekleyen ve güvenli okul ortamlarının oluşturulmasına da katkı sunan nitelikli bir mesleki gelişim çalışması olarak tasarladık.

Riskleri erken fark etme, doğru destek ve yönlendirme

Program kapsamında, rehber öğretmenlerin okul ortamında karşılaşabilecekleri akran zorbalığı ve okulda şiddet, öfke kontrol güçlükleri, travmatik yaşantılar, sınav kaygısı, aile içi sorunlar, devamsızlık, dijital bağımlılık, riskli davranışlar, uyum problemleri gibi risk alanlarını erken fark etme ve doğru değerlendirme, öğrencileri ihtiyaç duydukları kurumlara etkili şekilde yönlendirebilme becerilerinin geliştirilmelerine katkı sunulması hedefleniyor.

Dört farklı psikoterapi ekolünün eğitimleri verilecek

İbn Haldun Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi öğretim üyeleri tarafından düzenlenecek eğitim programında, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (EMDR), Şema Terapi ve Kabul ve Kararlılık Terapisi ekollerinin temel ilkeleri ele alınacak.

Eğitimlerde, rehber öğretmenlerin kuramsal bilgi düzeylerinin geliştirilmesinin yanı sıra bu yaklaşımların okul rehberlik süreçlerinde öğrenciyi tanıma, riskleri fark etme ve doğru yönlendirmede sunduğu imkanları kullanma becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Kişinin duygularını ve davranışlarını yalnızca yaşadığı olayların değil, o olayları nasıl yorumladığının da etkilediğini esas alan bir yaklaşım olan Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (BDT), Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Eruyar tarafından verilecek.

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi Eğitimi

İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Uysal tarafından verilecek eğitimde, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi Eğitimi (EMDR) yaklaşımının temel ilkeleri ele alınacak.

Şema Terapi Eğitimi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Kaya Göktepe tarafından gerçekleştirilecek Şema Terapi Eğitimi ile rehber öğretmenlerin öğrencilerin düşünce, duygu ve davranış örüntülerini erken fark etmelerine, zorlayıcı davranışların altında yatan ihtiyaçları daha iyi anlamalarına ve bu örüntülerin ilerleyen süreçte kalıcı sorunlara dönüşme riskini azaltacak destek yollarını değerlendirmelerine katkı sunacak içerikler üzerinde durulacak.

Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi

İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Turan Karatepe tarafından verilecek Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Eğitiminde de öğrencilerin zorlayıcı içsel ve dışsal koşullarla başa çıkmalarını destekleyen temel ilkeler ele alınacak.

Eğitimler EBS Akademi üzerinden yürütülecek

“Rehber Öğretmenler İçin Psikoterapi Ekolleri” Eğitim Programımız, 11 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve EBS Akademi üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek.

Eğitim-Bir-Sen üyelerinin katılabileceği program sonunda başarılı olanlar, e-Devlet onaylı sertifika almaya hak kazanacak.