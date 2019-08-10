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Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube’de Bayramlaşma

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube üyeleri, bayramlaşma programında buluştu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:34
Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube’de Bayramlaşma

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube üyeleri, bayramlaşma programında buluştu.


Eğitim Kültür ve Gençlik Merkezinde gerçekleşen bayramlaşma törenine eğitimciler büyük ilgi gösterdi. Bayramlaşma programında konuşan Şube Sekreteri Abdullah Karabulut, "Bayramlar birlik, kardeşlik ve paylaşma adına önemli günlerdir. Bizde bu anlamda sendika olarak birliğe kardeşliğe paylaşmaya önem veriyoruz. Üyelerimizin aileleriyle ve yakınlarıyla huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyoruz. Genel merkez yöneticilerimiz Toplu Sözleşme sürecini yönetmekte, bizim adımıza kamu işveren heyetiyle sürekli müzakere halindedir. Bu çalışmalardan müjdeli haberler bekliyoruz. Bilindiği gibi dün 20 Bin öğretmen ataması yapıldı. Kayseri’ye 174 genç öğretmenimiz atandı. Yeni atanan öğretmenlerimize ve ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. ,


Bayramlaşma programına Başkan yardımcıları Mehmet Emin Aslantürk, Hacı Sarı, Ahmet Kucur, ilçe başkanları ve üyeler katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:34
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