Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr'ye konuk olacak
Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr'nin canlı yayın konuğu olacak.
Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr'de Gazeteci Mehmet Özmen'in canlı yayın konuğu olacak.
Eğitim-Bir-Sen Genel Sekteri Latif Selvi, bugün saat 20:00’de yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in koronavirüs sürecinde eğitim ve sonrasına ilişkin sorularını yanıtlayacak.
CANLI YAYIN LİNKİ:
https://www.youtube.com/watch?v=Krn-Mw1zxRw&feature=youtu.be