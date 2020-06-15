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Gündem

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr'ye konuk olacak

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr'nin canlı yayın konuğu olacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:56:00 -
Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr'ye konuk olacak

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr'de Gazeteci Mehmet Özmen'in canlı yayın konuğu olacak.

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekteri Latif Selvi, bugün saat 20:00’de yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in koronavirüs sürecinde eğitim ve sonrasına ilişkin sorularını yanıtlayacak.

CANLI YAYIN LİNKİ:

https://www.youtube.com/watch?v=Krn-Mw1zxRw&feature=youtu.be

 

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