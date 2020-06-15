Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi: Ayasofya'nın açılmasının zamanı geldi

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in koronavirüs sürecinde eğitim ve sonrasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Selvi, "Yeni eğitim öğretim dönemine nasıl başlanmalı?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Yeni eğitim-öğretim yılına yoğun bir eğitim faaliyetiyle birlikte girilecek. Burada öğrencilere sürekli "Ne yapalım pandemi var, sizin eğitiminizi ancak online olarak veriyoruz' diyemeyiz. Sağlık koşullarına dair atılması gereken adımlar atılacak. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda MEB de hazırlığını yapacak. Bakanlık çalışmalarını yaptı. Eylül ayı içerisinde büyük oranda geçmiş derslere dair bir takviye eğitimi, bir uyum eğitimi, Eylül ayının sonu gibi de yoğun bir şekilde yeni döneme normal müfredatımız çerçevesinde yeni normale uygun olarak eğitimleri verilecek. Bakanlık bütün birimleriyle konuyu çalıştı, hazırlıklarını yaptı."

LGS ertelenemez miydi?

"LGS ertelenemez miydi?" sorusunu da yanıtlayan Selvi, "MEB bu konuda Bilim Kurulu'nun bütün önerilerini dikkate aldı. Şu andaki uygulamayı da öneren Bilim Kurulu. Bu anlamda biz velilerimize diyoruz ki 'Tedirginliğe mahal yok." ifadelerini kullandı.



Ayasofya açıklaması

Selvi, "Ayasofya'nın açılmasının zamanı geldi" dedi.