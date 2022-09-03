Eğitim alışverişinden 40 milyar lira ciro bekleniyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde yaklaşık 18 milyon ile üniversite düzeyinde de 8 milyon öğrencinin okulların açılmasını beklediğini, bu yıl eğitimi doğrudan veya dolaylı ilgilendiren alışverişten 40 milyar lira civarında ciro tahmin edildiğini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kırtasiyeci esnafı başta olmak üzere, eğitim sektörüne hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarın okulların açılmasını dört gözle beklediğini ifade etti.

Esnaf ve sanatkarların yeni eğitim-öğretim yılından umutlu olduklarını bildiren Palandöken şunları kaydetti:

"Okulların açılmasıyla birlikte başta kırtasiyeci esnafımız olmak üzere servisçi, kantinci, okul kıyafeti satan konfeksiyoncu esnafımız, ayakkabıcı, çantacı, terzi, lokanta ve pastacı, berber-kuaför, taksici, dolmuşçu gibi eğitim sektörüne hizmet veren esnafımız büyük bir hareketlilik bekliyor. Çünkü bir öğrencinin okula başlaması için kırtasiye alışverişleri, önlükler, beslenme çantaları, suluk, ayakkabı gibi okul araç ve gereçleri, temizlik ürünleri, ulaşım maliyetleri, yiyecek-içecek giderleri gibi tüm harcamalar için ortalama 40 milyar TL harcama yapılıyor. Bu da piyasanın hareketlenmesi ve esnafımızın iş yapabilmesi açısından çok büyük önem arz ediyor."

Velilere "kırtasiye malzemesi" uyarısı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala piyasadaki hareketlilikle birlikte artan kırtasiye alışverişleri konusunda velilere ve öğrencilere uyarılarda bulunan Palandöken şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yıl yükselen fiyatlarla birlikte özellikle kırtasiye sektöründe ucuz ama kanserojen ve ağır metal oranı yüksek ürünler fırsatçılar tarafından sezonluk olarak piyasaya sürülebiliyor. Kırtasiye malzemesi alınırken sezonluk olarak Uzak Doğu ülkelerinden getirilen ürünlere itibar edilmemeli. Rengarenk ve süslü kırtasiye malzemelerinin dış görünüşüne aldanılmamalı. Tüm kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda AB kalite işareti olan 'CE' belgesi mutlaka olmalı, ürünlerin yanma, zararlı maddelerden korunma gibi kimyasal testlerden geçtiği kontrol edilmeli. Vatandaşlarımız bu dönemde doğru ve güvenilir adres olan kırtasiyeci esnafımızdan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir. En güvenli malzemeler sezonluk satıcılarda değil mahallenin kırtasiyeci esnafında bulunur."