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Yerel Eğirdir gölünde el bombaları bulundu
Yerel

Eğirdir gölünde el bombaları bulundu

Yeniakit Publisher
2023-09-19 08:59:00 -
Eğirdir gölünde el bombaları bulundu

Eğirdir Gölü'nde bulunan 9 el bombası ekiplerce imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Eğirdir Gölü'nde yüzen Mustafa C, Yazla Mahallesi kıyısından 15 metre açıkta ve yaklaşık 30 santimetre derinlikte el bombaları olduğunu görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gölde inceleme yapan ekipler, suda 9 el bombası olduğunu tespit etti.

Bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından imha edildi.

İmha sırasında emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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