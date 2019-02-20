EGİAD ve LİYAKAT Derneği’nden işbirliği

EGİAD Melekleri Yatırım Ağı ile 5 girişime 1 milyon 650 TL yatırım gerçekleştiren ve bugüne birçok girişimcilik projesine imza atan EGİAD, Liyakat Derneği’nin 5 yıldır süregelen Girişim Kampüsü Projesi ile ortak çalışmalarda bulunabileceğinin ilk sinyallerini verdi. İki kurum ayrıca üye işbirliğine yönelik çalışmalar yapabileceklerinin de altını çizdi. Buna göre, işadamları ibaresini tüzük değişikliği ile adından kaldıran ve yeni dönemde kadın üye sayısını arttırmak, pozitif ayrımcılık yapmak üzere çalışmalara başlayan EGİAD, kadın üye sayısı ile hatırı sayılır bir orana sahip olan Liyakat Derneği ile işbirliği içine girerek ortak projelere imza atmaya hazırlanmakta.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) Yönetim Kurulu Üyeleri biraraya gelerek gerçekleştirilebilecek ortak projeleri görüştü. Görüşmeye Liyakat Derneği Başkanı Berkay Eskinazi, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Başar, Emine Öğmen, Cemaliye Utkanlar, NurdanPekcan, Abdülkadir Alkışel katılırken, ev sahipliğini ise EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Başkan Vekilleri Anıl Yüksel, Feyzi Kaya, Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD Koordinatörü Alper Koçak, Yönetim Kurulu Üyesi Elif Koç yaptı.

“Hep birlikte büyük bir enerji ile çalışacağız”

Liyakat Derneği Başkanı Berkay Eskinazi sadece kadın derneği olmamalarına rağmen hatırı sayılır kadın üyeye sahip olduklarını belirterek, “Biz sadece bir kadın derneği değiliz. Kurucu üyelerimizin kadın olması nedeniyle öyle bir görüntü veriyor olabiliriz. Ancak zaman içinde bizim heyecanımızı paylaşan, bizim kadar hedefe kilitlenmiş, projelerin içinde olmak isteyen erkek üyelerimiz de olmakta. Türkiye’de kadın girişimciliği ve kadın hakları konusunda yapılması gereken çok şey var gerçeğinden yola çıkarak oluşturduğumuz bu dernek çatısı altında, elbette kadınlar için biraz pozitif ayrımcılık olacak. Kadınlar ve gençler bizim için çok önemli. Biz amacımıza uygun projeler için hep birlikte büyük bir enerji ile çalışacağız. EGİAD gibi güçlü bir sivil toplum örgütü ile ortak projelerde buluşmak bizim için çok önemli.İyi niyetle çok güzel işler yapılıyor. Biz toplum olarak daha çok STK çalışması içinde olmalıyız diye düşünüyoruz. Bakış açımız, ne kadar çok proje yaratılırsa o kadar çok çözüm bulan, geleceği aydınlanan bir toplum oluruz” dedi.

Kentin gelişimine katkı

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan ise, birlikte oluşturulacak ortak projelerin kentin gelişimine büyük katkı yaratacağının altını çizerek, iki kurum arasındaki işbirliklerine açık olduklarına vurgu yaptı. EGİAD Melekleri Yatırım Ağı’ndan söz eden EGİAD Başkanı Aslan, geçtiğimiz dönemde 5 projeye yatırım yapıldığını ve bu dönemde de uygun projelerin arkasında durulacağını vurgulayarak, Liyakat Derneği’nin 5 yıldır sürdürdüğü Girişim Kampüsü’nden övgüyle söz etti. Aslan şunları söyledi: “EGİAD Dış Ticaret Elçileri, Düşünce Kuruluşu, Markalaşma gibi birçok projemiz bulunmakta. Ancak bir gözbebeğimiz de EGİAD Melekleri Yatırım Ağı’dır. Bugüne kadar bu ağ ile birçok genç girişimciye destek olundu, mentörlük sağlandı. İzmir girişimcilik eko sisteminde yer alan, İzmir merkezli uzun soluklu bu tip projeler her zaman destekleyeceğimiz çalışmalardan olacaktır. Birlikte hareket etmekten mutluluk duyarız. Girişimcilik daha güçlü bir ekonomik modelin oluşması için önemli bir yol göstericidir. Genç İş dünyası olarak İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki girişimcilik ekosistemini her zaman desteklemekteyiz.”

EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, cinsiyet eşitliği gereği dernek açılımından işadamları ibaresini kaldırdıklarını hatırlatarak, “Liyakat ile ortak birçok projede pozitif ayrımcılık üzerine kadın girişimcilik projeleri de yürütebiliriz. İki kurumda ortak birçok üyemiz bulunmakta. Bu dönem kadın üye sayısını artıracağımız bir dönem olacak” dedi.