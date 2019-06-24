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EGİAD Başkanı Aslan: "Tamamen ekonomiye yönelme vaktidir"

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, İstanbul seçimleriyle ilgili, "Şimdi sıra tamamen ekonomiye, büyümeye, istihdama ve üretmeye istikrarlı şekilde yönelme vaktidir" dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:54
EGİAD Başkanı Aslan: "Tamamen ekonomiye yönelme vaktidir"

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, İstanbul seçimleriyle ilgili, "Şimdi sıra tamamen ekonomiye, büyümeye, istihdama ve üretmeye istikrarlı şekilde yönelme vaktidir" dedi.


Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından bir açıklama yayınladı. Aslan, "İçinde bulunduğumuz 2019 yılının şu ana kadar olan kısmında gündemimiz yoğun olarak seçime odaklıydı. Tekrarlanan seçim süreciyle beraber geçmiş yıllardaki seçimlere kıyasla daha fazla zaman ve enerjiyi bu süreçte harcadık" dedi.


"Şimdi sıra tamamen ekonomiye, büyümeye, istihdama ve üretmeye istikrarlı şekilde yönelme vaktidir" diyen Aslan, şöyle devam etti:


"Bu zorlu süreci başarıyla taçlandıran Ekrem İmamoğlu’nu kutluyoruz. Seçim sonuçlarının resmi olarak açıklanmasından önce ilk kutlamayı yapan Binali Yıldırım’ın da demokratik yaklaşımını çok değerli buluyoruz. Seçimlere gençlerin oylarının büyük bir katkı sağladığının bilincindeyiz; genç iş insanlarına yönelik bir iş örgütü olarak genç neslin sandığa gitme oranının Avrupa’ya göre çok yüksek oranda olmasından mutluluk duymaktayız. Biz EGİAD olarak bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için her zaman olduğu gibi tüm gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:54
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