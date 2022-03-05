Eğer savaş bunu durdurursa… Altın analistinden çarpıcı rapor

QNB Finansinvest Analisti Yusuf Topçu altın raporu paylaştı rapora göre; “Rusya Federasyonu, Ukrayna topraklarına girmesi sonrası NATO üyelerinden sert yaptırımlarla karşılaştı. Devlet başkanı Putin kendi ifadelerinde bu adımları beklediklerini ve hazırlıklarını yaptıklarını ifade etti. Emtialar başta olmak üzere borsa endeksleri ve borç piyasalarında jeopolitik risk fiyatlamalarında ufukta bir son henüz belirmiş değil.” Denildi.

İşte Yusuf Topçu’nun altnı raporu: Brent petrol, doğalgaz ve ons altın başta olmak üzere tüm emtialara yayılan ve hız kesmeden devam eden yükseliş, piyasalarda büyük bir soru işareti uyandırıyor; 2020 yılının sonlarında konuşulan emtia süper döngüsü yeniden mi canlanıyor?

Mevcut koşullarda Dünya ekonomisini en çok zorlayan gelişmelerin başında Brent petroldeki artış var. Kış ayları yavaş yavaş arkamızda kalsa da petrol ve doğalgaz dünyanın enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan emtia. Dünyada petrol ve gaz rezervi olan sayılı ülke var ve Rusya Federasyonu her iki emtia için de en büyük üreticilerin başında geliyor.

Avrupa’da Norveç dışında önemli miktarda rezervi olan ülke sayısı oldukça az. Norveç’in toplam tespit edilmiş rezervi 5,14 milyar varile yakın ve miktar dünyanın toplam rezervlerinin yalnızca yüzde 0,3’üne tekabül etmekte.

Bir yandan Rusya ile Avrupa Birliği ve NATO arasında ekonomik savaş tırmanırken diğer taraftan gaz ve petrol alışverişi de sürüyor. AB ve Rusya’nın bu noktada birbirlerinden koparılması güç bir ilişkileri bulunmakta. Bazı kaynaklar yalnızca 3 Mart 2022 tarihinde AB ülkelerinin Rusya’dan 700 milyon Euro gaz ve 300 milyon Euro petrol aldığını hesaplamakta.

Ab ülkelerinde sanayinin durma tehlikesi ciddi bir ihtimal

Bu ticaretin durması halinde AB ülkelerinde sanayinin durma tehlikesi ciddi bir ihtimal. AB ülkeleri zorlu bir kışı büyük bir enerji kriziyle geçirdi ve 6 aydan uzun bir süredir ortalamaların çok altında petrol ve gaz stoklarına sahip. Bu kış fabrikalarda üretime ara verilmesini yaşadık. Dolayısıyla Rusya ile tırmanan gerginliğin zamanlaması Avrupa’nın en son isteyeceği dönemlerden birine denk geldi.

Brent petrolün ateşini batılı müttefikler şimdilik stratejik rezervleri kullanarak söndürmeye çalışıyor. 118 dolara kadar yükselen varil fiyatı 110 dolar altına kadar çekilebilmiş durumda. Ancak Ukrayna’daki krizin devamı burayı yeniden tırmandırabilir. Buradaki yükseliş de tüm dünyaya enflasyon olarak yayılacaktır.

Akıllara 1998 Rusya temerrüdü geliyor

Ortak hafıza akıllara 1998 Rusya temerrüdünü getiriyor. Rusya halihazırda iç ve dış borç ödemelerini tamamen dondurmuş durumda. Bir yandan Kremlin Rusya’nın bir parçası olduğu dünya ekonomisine zarar vermeyeceğini belirtirken, diğer yandan yabancı yatırımcıların 29 milyar dolar değerinde Ruble cinsinden tahvillerin ödemeleri durduruldu. Mecbur bırakıldığı takdirde yabancı yatırımcıların riskine dikkat çekildi.

Rusyada borsalar hala kapalı. Geçici de olsa büyük sermaye kontrolleri uygulayan Putin yönetimi geri adım atmamakta kararlı. Ukrayna’daki kriz diplomatik kanallara geçmediği takdirde finansal piyasalardaki çalkantının devamını bekleyebiliriz.

Brent petrolde haftanın kapanışı 110 dolar dolaylarında gerçekleşse de dünya genelindeki enerji krizi yerli yerinde durmakta. Görünen o ki Ukrayna krizi bir süre daha gündemde kalmaya devam edecek.