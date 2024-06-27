Eğer inciri zeytinyağında bekletip yerseniz! Yaş, kuru incir: Demir gibi yapan besin, incir sütü yaraları iyileştiriyor

Kuru incir, yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermekte, kemiklerimizi ve dişimizi geliştirerek çok daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Şifa kaynağı zeytinyağlı incir kürü faydaları saymakla bitmez.

İçerdiği vitamin, protein ve mineral sayesinde, hücrelerin yenilenmesini sağlar. Zeytinyağı da, son derece şifalı bir besindir. Ancak, kuru incir ve zeytinyağını karıştırıp kür yaparsanız mucizelerin katlandığını göreceksiniz.

Zeytinyağı-incir kürünün yapılışı

Kürün hazırlanışı oldukça kolaydır. Küçük bir kavanoza 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 2 adet kuru inciri dilimleyip zeytinyağına ekleyin. Karışımı, 1 gün boyunca bekletin ve sabah aç karna, incirleri yiyin. Yediğiniz incirlerin yerine yenisini koyun ve bir ay boyunca her gün bu formülü tekrarlayın.

İşte, astımdan sağlıktan kabızlığa kadar kuru incir ve zeytinyağı kürünün faydaları!

Kabızlığı gideriyor

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Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Zeytinyağı ise bağırsak iç yüzeyini yeniliyor.

Hamile kalmayı kolaylaştırıyor

Kadınlarda doğurganlığı artıran kuru incir-zeytinyağı kürü sayesinde, kadınların sağlığı güçleniyor.

Astım ve öksürüğü kesiyor

Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlıyor, rahatlatıyor.

Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş iki tane kuru incirleri sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Bu kür bu şekilde en az altı ay boyunca devam ettirilmesi önerilir. Ara verilmeden uygulanacak olan bu formül öksürük ve astım problemleri olanlar için inanılmaz bir tedavi metodudur.

Kalp sağlığını koruyor

Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını koruyor ve güçlendiriyor.

Hafızayı güçlendiriyor

B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendiriyor.

Kolesterolü düzenliyor

Mucizevi içeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı oluyor.

Diş sağlığını kuvvetlendiriyor

Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendiriyor. Özellikle menopoz döneminde kemik erimesine karşı koruyor.

Zayıflamaya yardımcı olur

Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan, metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı oluyor.

İşte kuru incirin faydaları

Lif zenginidir

İncir, lif bakımından oldukça zengindir. Özellikle kuru incir, suyu olmadığından, lif oranı bakımından daha zengindir. Ama kalorisi de taze incire göre daha yüksektir.

Kalorisi düşüktür

100 gram taze incir 70 kalori civarı enerji verir. Bu miktar oldukça düşüktür. Bu sayede incir çok sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olarak karşımıza çıkar.

Sindirimi düzenler

Zengin lif içeriği sayesinde incir, sindirimi düzenlemeye de yardımcıdır. Unutmayın ki lif oranı yüksek gıdaların kolon kanseri gibi kanser türlerini engellemeye de yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Demir açısından zengindir

Özellikle kuru incir, demir açısından çok oldukça zengindir. Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntıları azaltmakta faydalı olabilir.

Vitamin açısından zengindir

İncir A, E, K vitaminleri ve özellikle B kompleks vitaminleri açısından da zengin bir kaynaktır.

Kan şekerini düzenler

İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir. Hatta bazı uzmanlar, tip 2 şeker hastalığına sahip kişilerin kan şekerini düzenlemek için incirden faydalanabileceğini düşünmektedir.

Ana vatanı Doğu Akdeniz ve Güneybatı Asya olan incir, ülkemizde oldukça bol bulunan ve severek tüketilen bir meyve. Türkiye’de en fazla Aydın ilinde yetiştirilen bu lezzetli ürünün besin değeri de oldukça yüksek. Yüksek vitamin, mineral ve protein değeriyle dikkat çeken kuru incir, vücudun günlük fosfor, B1, B2 ve magnezyum ihtiyacının önemli bir kısmını karşılarken, lif açısından da oldukça zengin bir besin olmasıyla beslenmede önemli bir yere sahiptir.

Kuru incir, pek çok sağlık sorununa karşı da oldukça etkili bir besin. Düzenli kuru incir tüketimi bağışıklığı artırırken sindirim ve bağırsak problemlerinin de önüne geçebilir.

7 Zeytin 1 İncir Kürü

Her iki besin de antioksidan olduğundan vücudun bağışıklığı ve temizlenmesi adına önemlidir.

Beyin hücrelerini koruyan zeytin ve incir, sinir hücrelerine de iyi gelebilir.

Tokluk hissini artıran zeytin ve kuru incir, diyet yaparken sınırlı seviyede tüketildiklerinde kilo vermeye yardımcı olabilir.

Kan dolaşımının rahatlamasına yardımcı olan bu kür, aynı zamanda kalbi de koruyabilir.

Diş ve kemik sağlığı adına oldukça etkili olan zeytin ve incir besinleri, bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcıdır.

Karya Farma HBX AR-GE (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Merkezi, Ege’de yetişen endemik bitkiler üzerindeki çalışmaları kapsamında iğlek sütünün yeni faydalarını ortaya çıkardı.

İğlek sütünün yaraların çabuk iyileşmesinde etkili olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Karya Farma HBX AR-GE (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Merkezi Koordinatörü Hakan Başlık, “İğlek sütü, doğal antioksidanlar ve vitaminler açısından zengindir. İçerdiği enzimler sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve mide rahatsızlıklarını hafifletir. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirici etkileriyle bilinir. Cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunan iğlek sütü, cilt hastalıklarının tedavisinde ve cilt bakımında kullanılmaktadır” dedi.

“DİREKT KULLANILAMAZ”

Oldukça güçlü olan iğlek sütünün direkt kullanımının mümkün olmayacağını belirten Başlık, “İğlek sütü belirli işlemlerden geçtikten sonra kullanılması halinde fayda sağlamaktadır” diye konuştu.