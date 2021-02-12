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Siyaset Eğer Enis Berberoğlu değil de Şevki Yılmaz olsaydı sol cenah ne yapardı?
Siyaset

Eğer Enis Berberoğlu değil de Şevki Yılmaz olsaydı sol cenah ne yapardı?

CHP'li Enis Berberoğlu konusunda solcuları samimiyetsiz bulduğunu belirten Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AYM'nin verdiği milletvekilliğe dönüş kararının Şevki Yılmaz için verilmiş olsa aynı güruhun ortalığı karıştıracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 12:52:00 -

AYM Genel Kurulu, MİT TIR'ları davasında aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezası onandıktan sonra 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun yaptığı bireysel başvuruyu görüşerek hak ihlali kararı verdi. Karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere gönderildi ancak İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetti. Bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazdan sonuç alınamayınca Berberoğlu, AYM’ye ikinci kez bireysel başvuruda bulundu. AYM, Berberoğlu’nun yaptığı ikinci bireysel başvuru için de hak ihlali kararı verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu. Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Berberoğlu hakkında verilen karar da masaya yatırıldı.

Yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkında suçlu olduğu yönünde karar verdiği halde AYM'nin tam tersi karar verdiğini söyleyen Karahasanoğlu, sol cenahı samimiyetsiz bulduğunu söyledi.

Karahasanoğlu, Enis Berberoğlu için değil de dini bir izahat yaptığı için milletvekilliği düşürülen Şevki Yılmaz için aynı karar verilmiş olsa, bugün Berberoğlu'nu savunanların ortalığı birbirine katacağını belirtti.

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Yorumlar

Kadir başhoruz

sayın şevki hocam hayırlı cumalar, Birileri istiyor diye deyil Allah istemezse yaprak düşmez sen öyle yüksekdeydinki sana yetişemez.
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