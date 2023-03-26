Eğer doğruysa tam skandal! Ahmet Çakar’dan o futbolcuyla ilgili bomba “oruç” iddiası

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan deplasmanına çıkan A Milli Takımımız, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Avrupa yolculuğuna 3 puanla başladı. Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda, kadrodan baş ağrısı nedeniyle çıkartılan Abdulkerim Bardakçı hakkında konuştu.

Milli Takım kadrosundan ayrılıp Galatasaray'ın Bakü'de oynayacağı özel maçın kadrosuna dahil olan Abdulkerim Bardakcı'dan da açıklama gelirken spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın iddiaları olay oldu.

Kuntz, Abdülkerim Bardakcı'nın durumuyla ilgili "Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik." diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bardakcı: Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım

Beyaz TV'ye konuşan Abdülkerim Bardakcı ise "Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım." diye konuştu.

Ahmet Çakar: Milli takımda bir şey yaptılar bu çocuğa

Ahmet Çakar'dan Abdulkerim Bardakcı'nın kadrodan çıkarılmasıyla ilgili Beyaz TV'de flaş yorumlar geldi. Çakar şunları söyledi:

"Abdülkerim Bardakcı, geçen hafta Konya maçında sahaya çıktı. Milli takım kampına girdi, baş ağrısı falan diyerek gönderdiler çocuğu. Arkasından Galatasaray kampına çıktı. Mutlaka bu çocuğa milli takımda bir şey oldu. Takımda bir şey yaptılar bu çocuğa. Başka bir iş var burada."

"Galatasaray - Karabağ maçı var. Demek ki Abdülkerim Bardakcı, Karabağ'a gidiyor. Abdülkerim ile milli takım kampında bir şey yaşandı. Yakında kokusu çıkar."

"Eğer oruç ile alakalıysa..."

"Abdülkerim Bardakcı, milli takım kampından gönderilmesine şaşırmış. Olayın işi oruç ile alakalıysa Kuntz'un bu ülkede 1 dakikalık yeri yok. Hamit Altıntop'un ise 2 dakikalık yeri yok."

Kulüp doktoru: Çok ciddi bir sıkıntının olmadığına karar verdik

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce de gece saatlerinde Abdulkerim hakkında bir açıklama yayınladı. Dr. Yener İnce'nin konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde: "Oyuncumuz milli takımdan oradaki arkadaşlarımıza bir baş ağrısı şikayetiyle başvuruyor ve o süreç içersinde iki gün gibi bir müşahede süresi geçiriyor. Daha sonrasında milli takım sağlık ekibi, oyuncumuzun milli takımdan ayrılmasına karar veriyor ve kadrodan çıkarıyor.

Oyuncumuz bize geldiğinde benzer bulgular vardı. Baş ağrısı devam ediyordu. Sonra hastanemizde bir gecelik müşahede ve tedavi sonrasında konu ile ilgili uzman nörolog arkadaşlarımız ileri tetkikler yaptılar. Hayati bir tablosunun olmadığını, oynamasında bir sakınca olmadığını anladıktan sonra sadece baş ağrısının tedavi edilmesi gerektiğine karar verdik. Bu tedavi sürecini tamamladıktan sonra bir gün ekstra takip altında tuttuk, müşahede ettik ve idmana çıkmadı.

Takip eden günde, dün idmana başladı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce, hocamızın kararıyla da takıma dahil oldu. Şu anda iyi durumda. Herhangi bir şikayeti yok. Bu nedenle de bizimle beraber.

Milli takımla ilgili süreçlerde bir oyuncunun milli takımlara çağrıldıktan sonra, oyuncu oraya teslim olduğu andan itibaren orasının sağlık ekibinin gözetimindedir, oranın insiyatifindedir. Milli takımda kalması veya ayrılması, tamamen oranın sağlık ekibinin vereceği kararla olur. Biz hiçbir müdahalede bulunmadık. Oyuncumuz milli takımdan ayrılmak istemedi. Sadece milli takımın sağlık ekibinin verdiği kararla oyuncumuz milli takımdan ayrıldıktan sonra biz sürece dahil olduk. Bizim taptığımız tetkiklerde çok ciddi bir sıkıntının olmadığına karar verdik. Şu anda bizimle birlikte Azerbaycan'da hazırlık maçı için kamp kadrosuna katıldı."