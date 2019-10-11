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Eğer benlerinizde birdenbire sayıca artış ve büyüme varsa...

Neredeyse her insanın cildinde görülen benler, çoğu zaman insan hayatını zorlaştırmayan basit sorunlar olarak biliniyor. Benlerin genellikle zararsız lekelenmeler olduğunu söyleyen uzmanlar, benlerin bazı durumlarda ise sağlık problemlerinin işareti olabileceğini ifade ediyor. Özellikle 35 yaşından sonra yeni oluşan benlere dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Dermatolog Dr. Sibel Duysak, benlerde birdenbire sayıca artış ve büyüme olursa ne yapılması gerektiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...

11 Ekim 2019 Cuma 21:50
Eğer benlerinizde birdenbire sayıca artış ve büyüme varsa...

Neredeyse her insanın cildinde görülen benler, çoğu zaman insan hayatını zorlaştırmayan basit sorunlar olarak biliniyor. Benlerin genellikle zararsız lekelenmeler olduğunu söyleyen uzmanlar, benlerin bazı durumlarda ise sağlık problemlerinin işareti olabileceğini ifade ediyor. Özellikle 35 yaşından sonra yeni oluşan benlere dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Dermatolog Dr. Sibel Duysak, benlerde birdenbire sayıca artış ve büyüme olursa ne yapılması gerektiğini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Birden bire artan benler varsa...

Dermatolog Dr. Sibel Duysak, “Eğer benlerinizde birdenbire sayıca artış ve büyüme varsa, mevcut benlerde renk ve boyut değişimi gelişti ise benler üzerinde kaşınma, ağrı, kanama ve yara oluşumu varsa bir hekime görünmenizde fayda var” dedi. Vücuttaki benler melanosit adındaki deriye rengini veren hücrelerin gruplaşması ile oluşur. Benler doğumsal olabileceği gibi zaman içerisinde de ortaya çıkabilmektedir. Ailesel yatkınlık, hayat boyu maruz kalınan güneş ışığı benlerin oluşmasında ana sebeplerdir. Yine güneş ışıkları mevcut benlerde büyüme ve karakter değişimine de sebep olabilmektedir. Doğuştan var olan ya da sonradan çıkan benlerin bazen göz ardı edilebildiğini ancak benlerin üzerindeki değişikliklerin cilt kanseri habercisi olabileceğini söyleyen Dermatolog Dr. Sibel Duysak, “Bazı benler basit, iyi huylu ve zararsızdır ancak bazıları ise zaman içerisinde büyüyüp renk ve şekil değiştirerek malin melanom denilen derinin en kötü seyirli cilt kanserine dönüşebilir. Sık gözlenmesi ve kansere çevirme potansiyellerinin de olması nedeni ile benler önemsenmeli ve hangi durumlarda hekime başvurulması gerektiği bilinmelidir” diye konuştu.

35 yaşından sonra aniden çıkan benlere dikkat

Özellikle 35 yaştan sonra yeni çıkan benlere dikkat etmek gerektiğinin altını çizen Dermatoloji Uzmanı Dr. Sibel Duysak, “Eğer benlerinizde birdenbire sayıca artış varsa, mevcut benlerde renk ve boyut değişimi gelişti ise benler üzerinde kaşınma, ağrı, kanama ve yara oluşumu var ise bir hekime görünmenizde fayda var. Et beni olarak nitelendirilen çoğunlukla deri renginde, deri yüzeyinden kabarık, küçük ve saplı görünümde olan benler ise zararsızdır. Kişiye estetik kaygı ve herhangi bir rahatsızlık vermediği sürece tedavi edilmelerine gerek yoktur. Et benleri sıklıkla kilo alımı, bazı hormonal tedaviler, gebelikveya ailesel yatkınlık gibi durumlarda ortaya çıkabilmektedir” ifadelerini kullandı.

50’den fazla varsa hekime başvurulmalı

“50 yaş üzeri herkes melanom için bir kez deri muayenesi olmalıdır. Farklı görünüme sahip yani atipik beni olanlar, konjenital yani doğumsal beni olanlar, 50’den fazla beni olanlar, ailesinde cilt kanseri olanlar, daha önce melanom geçirmiş olanlar, diğer türde cilt kanseri geçirmiş olanlar yılda en az iki kez deri muayenesi olmalıdır” diyerek uyarıda bulunan Dr. Sibel Duysak, “Dermatolojik muayene ve dermoskop dediğimiz deri mikroskobu ile benlerinizin yakından incelenmesi malin melanom dediğimiz ve hayatı tehdit eden en kötü seyirli cilt kanserinin erken teşhisi ve önlenmesinde büyük önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra cilt kanserine yol açan en önemli faktörlerin başında gelen güneşten korunma, yalnızca tatil veya denize gidince değil normal günlük hayatımızda da uygulanmalıdır. Güneşten koruyucu kreminizi her sabah yüz, boyun kol ve ellere ve açıkta kalan vücut alanlarına sürüp 3-4 saatte bir tekrar etmelisiniz” şeklinde açıklama yaptı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 21:50
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  6. aniden çoğalan benler
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