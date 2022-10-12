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Dünya 'Eğer Avrupa'da kabul ederse' deyip duyurdu! Putin'den Türkiye teklifi
Dünya

'Eğer Avrupa'da kabul ederse' deyip duyurdu! Putin'den Türkiye teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Eğer Avrupalı ortaklarımız da kabul ederse, Kuzey Akım gaz kaynaklarını Karadeniz'e yönlendirebilir; Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'de büyük bir dağıtım merkezi kurabiliriz. Bu hamleler gaz arzının coğrafyasını genişletecek." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 14:38:00 -
'Eğer Avrupa'da kabul ederse' deyip duyurdu! Putin'den Türkiye teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası adlı konferansta konuşuyor:

"Kırım Köprüsü'ndeki terör eyleminin arkasında Ukrayna Özel Güçleri var.

Kuzey Akım 1'e yapılan sabotaj, uluslararası bir terör eylemidir. Sabotajın arkasında, Rusya ile Avrupa arasında bağları kesmeye çalışanlar var.

"Avrupa'ya kışın da gaz sağlamaya hazırız"

Rusya, Kuzey Akım 2 aracılığıyla Avrupa'ya kışın da gaz sağlamaya hazır. ABD Avrupa'yı, sıvılaştırılmış gaz almaya zorlayabilir. ABD artık yüksek fiyattan gaz satışı yapabilecek. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez.

"Türkiye'de büyük bir dağıtım merkezi kurabiliriz"

Eğer Avrupalı ortaklarımız da kabul ederse, Kuzey Akım gaz kaynaklarını Karadeniz'e yönlendirebilir; Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'de büyük bir dağıtım merkezi kurabiliriz. Bu hamleler gaz arzının coğrafyasını genişletecek."

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