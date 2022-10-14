Eğer aracınızın tekerine pet şişe sıkışmışsa başınız dertte demektir! Hiç beklemeden hemen polisi arayın

Araba hırsızlığı son günlerde giderek arttı. Hırsızlar öyle yöntemler buluyor ki duyanların ağzı açık kalıyor. Özellikle son yıllarda hırsızların uyguladığı öyle bir taktik var ki kimse benim başıma gelmez demesin. Hiç araba ve lastik arasında sıkışmış bir plastik şişe gördünüz mü? Öyleyse, neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmekte fayda var. Böyle bir şey gördüğünüzde dikkatli olun ve uygun önlemleri aldığınızdan emin olun.

Pet şişe görürseniz hemen durun

Otomobilin ön sağ tekerleğinin üstüne plastik şişe yerleştiriyorlar. Böylelikle araç sürücüsü de şişeyi göremiyor. Beklemeye koyuluyorlar. Sürücü, aracını çalıştırırken tuhaf bir ses duyuyor.

Plastik şişenin varlığından haberdar olmadığından hemen aracından çıkıp ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Bu sırada otomobil hırsızları yeniden devreye girerek planlarını tamamlıyorlar.

Bakın bu plastik şişe numarası nasıl işliyor

Bu hile ilk olarak Güney Afrika'da görüldü, sonrasında hızla dünyanın geri kalanına yayıldı. Araba hırsızı, çalabileceği bir araç gördüğünde tekerlek ile arabanın arasına plastik bir şişe sıkıştırıyor.

Şişe yolcu koltuğunun bulunduğu tarafa sıkıştırılıyor, böylece sürücü arabasına binerken göremiyor. Araba hareket etmeye başladığında ise bir çatırtı sesi çıkıyor. Sürücüler genel olarak durup arabadan inme ve neler olup bittiğine bakma eğilimi gösteriyor. Çoğu zaman da motor çalışmaya devam ederken ve anahtar hâlâ kontaktayken.

İşte hırsız tam bu anda harekete geçiyor!

Sürücü, araç çalışır haldeyken anahtarları arabada bıraktığında, hırsızın yapması gereken tek şey arabaya atlayıp kaçmak oluyor. Ayrıca, bazı hırsızlar bu fırsatı araca girmek ve cüzdan, araba radyosu veya cep telefonu gibi geride bırakılan değerli eşyaları hızlıca çalmak için kullanıyor.

Dolayısıyla bundan sonra arabanıza binerken öncelikle bir kaç saniyenizi tekerlekleri kontrol etmeye ayırın. Lastik ve araba arasına sıkıştırılmış su şişesi veya herhangi bir cisim görürseniz, dikkatli olun. Bir araba hırsızı sizi izliyor olabilir.