Eğer aday olursa... Mücadele Batı yanlısı Gül ile yerli ve milli Erdoğan arasında olacak

YENİAKİT.COM.TR - Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu seçim gündemini YeniAkit.com.tr Web TV yayınında Yazı İşleri Müdürümüz Fahrettin Dede'ye değerlendirdi.

24 Haziran Genel seçimlerini değerlendiren Mustafa Karahasanoğlu Abdullah Gül'ün aday olma ihtimalini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında pek bir şansının olmadığını belirten Karahasanoğlu, "Abdullah Gül'ü razı edebilmek için muhalif kanat bütün gücüyle gayret ediyor. Görünen o ki, Abdullah Gül de bu konuda meyilli. Aday olacak intibasını veriyor." ifadelerinde bulundu.

"BATI'CI OLAN ABDULLAH GÜL'Ü SAADET PARTİSİNİN DESTEKLEMESİ YANLIŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Garip bir senaryo devrede" ifadelerini değerlendiren Karahasanoğlu, "Ben şöyle düşünüyorum bu senaryo garip değil. Bu başından beri belli olan bir senaryo. Abdullah Bey'in aday olması ideolojiktir. Yani Abdullah Bey Batı ile iyi ilişkilerin devam etmesi, ABD ile ilişkilerin sürdürülmesini istiyor. Yani ideolojik olarak Batıcı bir yanı var. Tayyip Erdoğan, daha yerli ve millidir. Burada temelde bir ayrılık var. Dolayısıyla CHP'nin Abdullah Gül'ü desteklemesi normal ama Saadet Partisi'nin desteklemesi çok yanlış. Çünkü Saadet Partisi'nin tezleri Batı ve ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi değil bir an önce kesilmesi yönündedir. Allah rahmet eylesin Hocamız, Avrupa kapılarında yıllarca bekletilmeden mütevellit bir an önce bu oyuna son verilmesini bundan 10-20 sene önce söyleyen birisi. Dolayısıyla Abdullah Gül ile Saadet Partisi'nin bu konuda birlikte hareket etmesi çok yanlış. Kendi temel yapılarıyla çelişen bir durum. Ama CHP ile olabilir. Çünkü CHP Batı'yla ilişkilerin devam etmesini istiyor. Bu konuda Tayyip Bey daha millidir. Batı ile ilişkiler konusunda net tavrını koydu ve sert mesajlar vermeye başladı. Dolayısıyla Abdullah Bey'in adaylık konusu ideolojiktir." dedi.

"HAYRÜNNİSA GÜL'ÜN ETKİSİ VAR"

Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda 2 faktörün olduğunu belirten Karahasanoğlu, Hayrünnisa Gül'ün de etkisi olabileceğin ifade ederek, Hayrünnisa Gül'ün Gül'ün cumhurbaşkanlığı yapma süresinin bitimine doğru "Bu bir intifadadır" sözlerini hatırlattı.

MUHALEFETİN SİNSİ PLANINI AÇIKLADI

Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında şansı olmadığını ifade eden Karahasanoğlu, Erdoğan'ı yenemeyeceğini anlayan muhalefetin sinsi planını açıklayarak, "Onların yapmak istedikleri aslında şu; Birinci turda parça parça seçime girilsin ve böylece Tayyip Bey karşısında bir varlık temin edilebilsin istiyorlar. İkinci tura da kalınca kim daha etkinse, oyları kim daha etkinse diğerleri de oyları ona vererek böyle bir organizasyon peşindeler. Yani bu satranç oyunu gibi oynanıyor. Onlar da biliyorlar ki Akşener'in Tayyip Bey karşısında şansı yok. Ama Akşener girmezse İYİ Parti'den yüzde 85'i çatı adaya verir, yüzde 15'i vermeyebilir. CHP'nin yüzde 70'i verir, yüzde 30'u vermez. Ama kendi adaylarıyla girerlerse, tamamı verir. Birinci turda da Tayyip Bey'in oyunu kırabilirlerse, yüzde 50'nin altına düşürürlerse, bu sefer ikinci turda diyecekler ki 'En çok oyu alanı çatı aday gösterelim. Tayyip Bey'in karşısına tamamımız birleşerek ancak çıkabiliriz.' Tamamında birlikte bir ittifak olmadan Tayyip Bey ile baş etmek mümkün değil, bunu da biliyorlar. Ve bu organizasyon bu şekilde gerçekleştiriyorlar" dedi.

"ERBAKAN BU KADAR RENCİDE EDİLEMEZDİ"

Fahrettin Dede'nin 'Erbakan Ödülleri'nde Ruşen Çakır'a ödül verilmesi ve ödül veren ismin de Uğur Dündar olması konusundaki sorusuna ise tepkiyle cevap veren Karahasanoğlu, "Bundan daha büyük bir ayıp yapılamaz. Bundan daha büyük bir şekilde Hocamız rencide edilemez, kemikleri sızlatılamaz. Ruşen Çakır'ı 40 yaşın üzerindeki bütün insanlar Erbakan düşmanı ve İslam karşıtı söylemleriyle bilirler. Uğur Dündar bundan daha beterdir. Bu ikisinin getirilmesi, ne kadar yanlış, ne kadar ilkesiz, ne kadar esasına mugayyir olduğunu göstermesi bakımında ilginçtir. Fevkalede yanlış ve çirkin" ifadesinde bulundu.