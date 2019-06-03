0553 313 94 23

Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı artıyor

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi:"2019 yılının 5 aylık döneminde 235 üyenin daha yeşil pasaporta kavuşmasıyla, toplam sayı 1017'ye ulaştı"

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:22
Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı sayısı artıyor

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı 1017'ye yükseldi.

EİB'den yapılan açıklamada, dünya genelinde 128 ülkeye vizesiz seyahat özgürlüğü sunan yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısının hızla arttığı belirtildi.

Açıklamada değerledirmelerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelere gerçekleştirdikleri ihracatın toplamda yüzde 75'lik paya sahip olduğunu vurguladı.

Almanya, Irak, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, İsrail ve Mısır'ın yeşil pasaporta vize istemediğini aktaran Eskinazi, "Geçen yıl itibarıyla yeşil pasaportlu üye sayımız 782 olmuştu. 2019 yılının 5 aylık döneminde 235 üyenin daha yeşil pasaporta kavuşmasıyla, toplam sayı 1017'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:22
  1. EİB
  2. pasaport
  3. Yeşil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SASKİ tarafından düzenlenen eğitimler sürüyor
    1. SASKİ tarafından düzenlenen eğitimler..
    2. Elazığ’da arefe günü mezarlıklar doldu..
    3. AK Parti, YSK’nın tekrarlanan İstanbul..
    4. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    5. Kadınlar Plajı yeni sezonu açıyor
    6. Azez'deki terör saldırısına kınama
    7. Bayram namazı Iğdır’da 05.16,..
    8. AK Parti Aydın Milletvekili Savaş,..
    9. Samsun-Ordu karayolunda ’bayram’..
    10. Kaçak kazıcıya drone çelmesi!
    11. Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı
    12. CHP'li Ağbaba'dan bayram mesajı
    13. Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı..
    14. Başkan Taşlı Ramazan Bayramını kutladı
    15. Meclis Başkanı Şentop Kırklareli’de..
    16. Kadınlar hentbolde en golcü isim Yeliz..
    17. Elazığ’da motosiklet çalan 2 şüpheli..
    18. İtikafa girmek için Peru'dan..
    19. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a ilk..
    20. Jandarmadan Ramazan Bayramı öncesi..
    21. Plajlarda adım atacak yer kalmadı
    22. Elazığ’da elektrik kablosu çalan3..
    23. AK Parti'den YSK'ya yeni itiraz!
    24. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın..
    25. Somalili askerler için yemin töreni..
    26. Ceza havadan gelebilir
    27. Süleymaniye çocuk sesleriyle şenlendi
    28. ATSO Başkanı Çetin: " Sebze..
    29. Meclis Başkanı Şentop’tan Ramazan..
    30. Fikirler deniz kaplumbağaları için..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular