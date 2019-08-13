Ege’nin spor tesisleri baştan sona yenilendi

Ege Üniversitesi (EÜ) kampüsündeki tüm spor tesisleri Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle baştan sona yenilendi. Kampüsün 4 farklı noktasına 2,5 kilometre uzunluğunda tartan zemin yürüyüş ve koşu yolu yapıldı.

Ege Üniversitesi kampüsündeki değişim ve dönüşüm tüm hızıyla sürüyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın, Ege’nin spor tesislerinin yenilenmesine yönelik girişimleri sonuç verdi ve tesislerin tamamı baştan sona yenilendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla bakanlık tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Büyük ve 50. Yıl spor salonlarının, zemin, aydınlatma, ısıtma-soğutma, tribün, aydınlatma ve güvenlik sistemleri yenilendi, ayrıca binaların badana ve bakımları da yapıldı. Öte yandan, Eczacılık Fakültesi önünde bulunan basketbol sahası yenilenirken voleybol sahası da sıfırdan yapıldı.

Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür eden Rektör Budak, açık yüzme havuzunun da yenilendiğini hatırlatarak, “Şu ana kadar 60 bin metrekarelik çim alan oluşturduk, bu alanı yılsonuna kadar 200 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz ve çalışmalarımız sürüyor. Bisiklet yollarını kampüsümüzün girişinden itibaren başlatıp yeniledik, bazı noktaları araç trafiğine kapattık. Tüm bu çalışmalar, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporlarına da yansıdı. Yeşil Üniversiteler Sıralamasında (GreenMetric) üniversitemiz 56 basamak birden yükseldi. Bir sonraki raporda yükselişimizin süreceğine inanıyorum” dedi.

Yaşayan kampüs

Kampüsün tüm aydınlatma sisteminin yenilendiğini ve eksikliklerin giderildiğine de değinen Rektör Budak, “Öğrencilerimizle çalışanlarımızı spora teşvik ediyoruz. Ders veya öğle aralarında, oluşturduğumuz yeşil alanlarda vakit geçirmeleri bizleri mutlu ediyor. Yeni düzenlemelerimizle kampüs 24 saat yaşanabilir hale geldi” diye konuştu.

2,5 kilometre yürüyüş yolu

Kampüsün 4 ayrı noktasındaki koruluk alanda, bakım çalışmalarının ardından zemin düzenlemesine gittiklerini dile getiren Rektör Budak, “Söz konusu alanlarda 2,5 kilometre uzunluğunda tartan zemin yürüyüş ve koşu yolu yaptık. 6 tenis kortu yenilendi, çim sahadaki atletizm pistinin aydınlatması tamamlandı. Tıp Fakültemizin çevresindeki alt yapı çalışmalarımız ise devam ediyor. Daha yeşil ve sürdürülebilir bir kampüs için yeni projeler gelişmeyi sürdüreceğiz” dedi.