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Ege’nin iki yakası 25 yıl aradan sonra yapılacak festivalde buluşacak

1980’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran Çeşme Festivali, müzik ve kültür duraklarıyla 25 yıl aradan sonra yeniden hayata geçerken, Yunanistan’dan gelecek sanatçılar, ünlü şefler ve Yunanlı konuklarla Ege’nin iki yakasını da buluşturacak.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:10
Ege’nin iki yakası 25 yıl aradan sonra yapılacak festivalde buluşacak

1980’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran Çeşme Festivali, müzik ve kültür duraklarıyla 25 yıl aradan sonra yeniden hayata geçerken, Yunanistan’dan gelecek sanatçılar, ünlü şefler ve Yunanlı konuklarla Ege’nin iki yakasını da buluşturacak.


Çeşme ilçesinde, 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival nedeniyle ilçedeki turistik bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Çeşme Festivali ile ilgili bilgi veren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Geçmişte İtalya’dan Belçika’ya, Yunanistan’dan Lüksemburg’a kadar onlarca ülkede canlı yayınlanan, benim de 14 yaşında gönüllü rehber olarak başladığım, Lara Fabian, Georges Moustaki gibi sanatçılara, Çeşme’de geçirdikleri zaman boyunca eşlik ettiğim, 22 yaşında festival koordinatörü olarak görev aldığım bu çok değerli organizasyonu, bugün Çeşme Belediye Başkanı olarak yeniden hayata geçirmek, benim için tarif edilemez bir heyecan ve mutluluk" diyerek duygularını dile getirdi.



Konser ve etkinlikler ücretsiz olacak


Çok sayıda basın mensubunun izlediği tanıtım toplantısında, "Ege’nin iki yakası" teması ile gerçekleştirecekleri zengin bir programla yeniden başlatacaklarını vurgulayan Başkan Oran, "Çeşme Festivalinde; Ilıca, Alaçatı, Ildır, Çiftlik ve Reisdere gibi Çeşme’nin her köşesinde, gün boyu devam edecek etkinliklerin ardından, Türk ve Yunan sanat dünyasından önemli isimleri festival sahnemizde misafir edeceğiz. 5 gün devam edecek festivalimizin tüm konser ve etkinlikleri ücretsiz olacak. Hüsnü Şenlendirici, Yeni Türkü, Cafe Aman İstanbul, Şinadika ve Kırıka, Yunanistan ise Eleftheria Arvanitaki, Solon Lekkas gibi müzik grupları ile Maria Ekmekçioğlu, Georgia Kofinas gibi ünlü şeflerin yemek atölyeleri, Sunay Akın ile Ege Öyküleri ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği Zorba gösterileri de Çeşme Festivalimize zenginlik katacak.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:10
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