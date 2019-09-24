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Egemen Bağış’tan dikkat çeken yorum! ‘Kılıçdaroğlu’nun dedikleri beni ilgilendirmiyor’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin' dediği Egemen Bağış, ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile oraya gidip görevimi yapacağım’ ifadeleriyle cevap verdi.

24 Eylül 2019 Salı 10:41
Egemen Bağış’tan dikkat çeken yorum! ‘Kılıçdaroğlu’nun dedikleri beni ilgilendirmiyor’

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Batı Platformu toplantısına katılan Egemen Bağış, Çekya Büyükelçisi olarak atanmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

"Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil edemezsin. Senin temsil ettiğin makam 'Saray'dır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin kendisini ilgilendirmediğini belirten Bağış, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile oraya gidip görevimi yapacağım" dedi.

Atamadan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür eden Bağış, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı; bu ülkede yıllarca siyasette, akademik çevrelerde ve özel sektörde hizmet vermiş vatansever olarak her zaman olduğu gibi milletimin hizmetkarı, devletimin oradaki bayraktarı olmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

'Turizm potansyelimizi artırmak için çalışacağız'

Bağış, "2013’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 5 milyar dolar ikili ticaret hedefi vardı, şu anda 3.6 milyar dolara ulaşıldı. 5 milyar dolarlık hedefi bir an önce yakalamak için Türkiye'de ekonomi alanında faaliyet gösteren kurumlarla iş birliği yaparak rakamı yükseltmeye çalışacağız" ifadesini kullandı.

Türk öğrencilerin Erasmus programı kapsamında ilk tercih ettikleri ülkenin Çekya olduğunu söyleyen Bağış, "Bu bizim için çok çok anlamlı. Onların da en çok seyahat ettiği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Yani turizm potansiyelimizi artırmak için de çok ciddi çalışmalar ortaya koyacağız. Bugüne kadar yapılan bütün çalışmaların üzerine yenilerini ekleyerek elimizden gelen her türlü hizmeti de vermeye çalışacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 10:41
  1. İstanbul Aydın Üniversitesi
  2. Batı Platformu toplantısı
  3. Egemen Bağış
  4. Çekya Büyükelçisi
  5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  6. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • asil duruşasil duruş40 dk önce
    erdoğanın, egemen bağışı büyük elçi olarak atamaması islama ve müslümanlara verdiği değerin göstergesidir.inanın onların dinle imanla alakaları yok din onlar için ekmek kapısı, makam ve mevki kapısı.
  • mehmetmehmet44 dk önce
    Tebrikler sayın Egemen Bağış. Kendi kendine konuşanlar önce verdikleri varsa namus sözlerinin gereğini yapsınlar da sonra çıkıp başka konularda konuşsunlar.
  • EminEmin47 dk önce
    Makara yapmış.
  • Zülfikar HAYBERZülfikar HAYBER48 dk önce
    Bu adam ve bunun gibiler şu anda akp de yaşananların müsebbibi bunlar MAALESEF vefa ile taltif ediliyorlar. ( Mazide Siirt belediye başkanı yapılan şahıs ders olmamış...)Basından takip ettiğimiz kadarı ile Adamın eşinin bir tek zil takıp oynamadığı kaldı. Kılıçdaroğlunun söylediği bizi de ilgilendirmiyor. Biz kendi sözümüzü söylüyoruz

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