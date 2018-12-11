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Egemen Bağış: Gezi'de bize yaşatılanları şimdi...

Eski Avrupa Birliği ve Devlet Bakanı, Stratejik Danışmanı Egemen Bağış, Fransa'da yaşanan sarı yelekliler eylemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Gezide bize yaşatılanları şimdi Fransa ve tüm Avrupa yaşıyor, yaşayacak" dedi.

11 Aralık 2018 Salı 14:02
Egemen Bağış: Gezi'de bize yaşatılanları şimdi...

Eski Avrupa Birliği ve Devlet Bakanı, Stratejik Danışman Egemen Bağış, "Şu anda zaten Avrupa’yı kasıp kavuran bir dalga var. Fotoğraflara, görüntülere baktığınız zaman biz bu filmi daha önce görmüştük diyoruz’’ dedi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İESU) Kariyer Geliştirme Ofisi tarafından ‘’Türkiye ve Gelecek Vizyonu’’ konulu konferans düzenlendi. Konferansı Eski Avrupa Birliği ve Devlet Bakanı, Stratejik Danışman Egemen Bağış verdi. Konferanstaki konuşmasında Fransa’da yaşanan sürecin Türkiye’ye çok tanıdık geldiğine vurgu yapan Bağış, "Şu anda zaten Avrupa’yı kasıp kavuran bir dalga var. Fotoğraflara, görüntülere baktığınız zaman biz bu filmi daha önce görmüştük diyoruz’’ dedi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa, Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, Genel Sekreter Dr. Erdal Dursun ve öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

"Gezide bize yaşatılanları..."

Eski Avrupa Birliği ve Devlet Bakanı Egemen Bağış, Fransa’daki Sarı Yelekliler’in eylemcilerini Türkiye’de 2013 yılında yaşanan Gezi olaylarına benzeterek, "Gezide bize yaşatılanları şimdi Fransa ve tüm Avrupa yaşıyor, yaşayacak" dedi.

Fransa’da yaşanan sürecin Türkiye’ye çok tanıdık geldiğine vurgu yapan Bağış, "Aynı kareler, aynı olaylar, su püskürtmeleri, biber gazları ve kargaşa. Yani demek ki birileri bu stratejiyi çok iyi kurguluyor. Zamanında Tunus’ta, Libya’da, Cezayir’de, Şili’de, Ukrayna’da ve bizde yaşanan olaylar oldu ama bir fark var, bizde diğerlerinde olduğu gibi hükümet çökmedi, devlet çökmedi. Şu anda Avrupa’da olduğu gibi devlet ve hükumet bizde geri adım da atmadı. Çünkü bunun suni bir kalkışma olduğu anlaşılmıştı" dedi.

‘’17-25 Aralık milli iradenin şahlanma günüdür’’

Özellikle 17-25 Aralık olaylarıyla Türkiye’nin çökertilmeye ve uluslararası arenada itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Bağış, milletin bu olaylar karşısında sağduyulu davranarak ülkesine sahip çıktığını ifade etti.

Türkiye’de Gezi olayları adıyla yaşanan sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenerek aşıldığını söyleyen Egemen Bağış, “Ne oldu, nasıl oldu bir anda bir kıvılcımla bu kadar sarı yelek nereden çıktı? Bu kadar insanın kumanyası, yeme içme ihtiyacı, doğal ihtiyaçları hepsi bir şekilde hallediliyor. Demek ki burada bir organizasyon var. Şimdi bunların nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorlar ama biz bunu gördük, 2013 Mayıs’ında Türkiye bunun benzerini yaşadı. Ama Allah razı olsun milletimizin dirayetiyle biz bu işi aştık. O günlerde bunu kazasız, sıkıntısız aşan ilk ülke de Türkiye olmuştur" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:02
  1. İstanbul
  2. Egemen Bağış
  3. Avrupa Birliği
  4. Fransa
  5. sarı yelekliler

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