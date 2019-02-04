Egeliler 1. Lig'de uçuyor, Süper Lig'de duruyor





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Ege Bölgesi'ni Spor Toto 1. Lig'de temsil eden Altınordu ile Denizlispor yakaladıkları yenilmezlik serileri ile üst sıralardaki mücadelesini sürdürürken, Süper Lig'de Akhisarspor ile Göztepe son haftalarda aldıkları başarısız sonuçların önüne geçemiyor.

Ege Bölgesi'ni Spor Toto Süper Lig'de temsil eden Akhisarspor ve Göztepe ikinci devreye iyi başlayamadı. Her iki ekip de ikinci yarıdaki ilk 3 maçında galip gelemedi.

Spor Toto 1. Lig'de Ege Bölgesi ekipleri Altınordu ile Denizlispor, Süper Lig'deki Ege temsilcilerinin aksine başarılı sonuçlarıyla dikkati çekiyor. Bu iki ekipten liderliğe kadar yükselen Denizlispor 12, play-off barajındaki Altınordu ise 14 maçtır yenilmiyor.





- Liderin 12 maçta mağlubiyet yok





Spor Toto 1. Lig'de 20. haftanın ardından en yakın rakipleri Gençlerbirliği'nin 2, Osmanlıspor'un ise 5 puan önünde yer alan Denizlispor, 43 puanla zirvedeki yerini korudu.

Ligde 12 maçtır yenilmeyen yeşil-siyahlı takım bu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu maçlarda 26 gol atıp kalesinde 10 gol gören Denizlispor, 8. haftada 13 puanla 7. sırada olmasına rağmen 20. haftayı 43 puanla ilk sırada geçti.







- Altınordu'dan 14 maçta 30 puan





Spor Toto 1. Lig'de 20. haftayı 35 puanla 6. sırada geçen Altınordu ise ligde 14 maçtır yenilmiyor. Bu müsabakalarda 8 galibiyet ve 6 beraberlik alan İzmir temsilcisi, 30 puan topladığı maçlarda 23 gol atıp, 7 gol yedi.

Play-off potasında yer alan İzmir temsilcisi en yakın rakibi Gazişehir Gaziantep'in 3 puan önünde, 2. sıradaki Gençlerbirliği'nin ise 6 puan gerisinde yer alıyor.





- Önemli randevu





Ligde zirve mücadelesini sürdüren Denizlispor ile Altınordu, 21. hafta mücadelesinde 10 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. İki takım arasında İzmir'de ilk yarıda oynanan müsabaka Altınordu'nun 4-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.





- Göztepe 3 maçta galip gelemedi





Ege Bölgesi'ni Süper Lig'de temsil eden Akhisarspor ile Göztepe ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

İlk yarıyı 22 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci devrede çıktığı 3 maçta Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu mağlubiyetlerin ardından 13. sıraya kadar geriledi.





- Akhisarspor son sırada





Göztepe gibi ikinci devrede henüz galibiyeti bulunmayan Akhisarspor ise sırasıyla Beşiktaş (hükmen), Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir maçlarını puansız geçti. Son 3 karşılaşmada sahadan yenik ayrılan yeşil-siyahlı ekip, 5 maçtır galip gelemiyor.



