Ege’den Temmuz ayında 1 milyar 462 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi performansını aşarken, 3 ihracatçı birliği geçen yılki ihracat rakamlarının gerisinde kaldı. 189 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği yüzde 14 ihracat artışıyla zirvedeki yerini korurken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 127 milyon dolarlık döviz getirisiyle ikinci ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 116 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sıranın sahibi oldu.

İşte Ege'den yapılan ihracat rakamları

2023 yılında her ay ihracat rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, en fazla artış gösteren sektör olarak ilk yarıda ihracatını yüzde 242 artışla 60 milyon dolara taşıdı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise Temmuz ayını yüzde 22’lik artışla 103 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, Temmuz ayında yüzde 7 artışla 93 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Tütün İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 63 artışla 85 milyon dolara taşıdı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatı 77 milyon dolara geriledi.

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Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Temmuz ayında yüzde 6’lık ihracat artış hızıyla 65 milyon dolarlık ihracat rakamını kayda aldı.

Dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ürünlerinin ihracatını domine ettiği Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2023 yılı Temmuz ayında yüzde 49’luk artışla 63 milyon dolara taşıdı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Temmuz ayında yüzde 37 ivmeyle 34 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; yüzde 1,5’luk ihracat artışla ihracatını 15 milyon dolara taşıdı.

“Kurlarda enflasyonla uyumlu değişimin sürmesini bekliyoruz”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “2023 yılı ikinci yarısına güzel bir giriş yaptık. Döviz kurları daha rekabetçi bir seviyeye geldi. Kurlarda enflasyonla uyumlu değişimin sürmesini bekliyoruz. Reeskont kredilerinde limitlerin 5 kat artırılmasını olumlu karşılıyoruz. 2023 yılının ikinci yarısında mevcudu korumak için umutlarımız artıyor. Zeytinyağı yasağı kararının özellikle üretici ve ihracatçı için yanlış olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu yasak kararları Türkiye’yi spotçu ülke konumuna düşürüyor. Son 2,5 yılda gelen üç yasak sonrasında zeytinyağında iç tüketimin artmadığını da gördük.” dedi.

EİB’nin tarım ürünleri ihracatı 8 milyar dolara koşuyor

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan sanayi ürünleri ihracatının 784 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Başkan Eskinazi, “Tarım sektörlerimizin ihracatı ise; yüzde 16’lık artışla 584 milyon dolara yükseldi. Tarım sektörlerimiz 2023 yılında ortalama ihracat artış hızının hep üzerinde performans ortaya koyuyor. Tarım sektörlerimiz bu ivmesini koruğu takdirde son 1 yıllık dönemde yüzde 14 artışla 7 milyar 288 milyon dolara ulaşan ihracatlarını 2023 yılı sonunda 8 milyar dolara taşıyacak.” dedi.

EİB Temmuz ayında 181 farklı ihraç pazarına ulaştı

Başkan Jak Eskinazi, EİB’nin 2023’ün Temmuz ayında 181 farklı ihraç pazarına ulaşarak, 113 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardığını söyleyerek, “Geleneksel ticaret ortağımız Avrupa Birliği’ne ihracatımız 2023’ün Temmuz ayında yüzde 9 artışla 707 milyon dolarlık hacme ulaştı. 2023’ün ilk yarısında 16 AB ülkesine ihracatımız artarken, EİB’nin toplam ihracatında AB’nin payı yüzde 48, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı ise yüzde 54 olarak kayıtlara geçti. İhracatımızdaki ilk beş ülke; Almanya’ya yüzde 5 artışla 148 milyon dolar, ABD’ye yüzde 14 artışla 110 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 3 artışla 86 milyon dolar, İspanya’ya yüzde 13 artışla 75 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 5 artışla 75 milyon dolar ihracatımız var.” dedi.

Ege Bölgesi’nin ihracatı 2 milyar 429 milyon dolar

Ege Bölgesi, 2023 yılının Temmuz ayında ihracatını yüzde 8’lik artışla 2 milyar 429 milyon dolara taşıdı. İzmir, Ege Bölgesi ihracatına 1 milyar 316 milyon dolarlık katkı sağlarken, bu ihracatın 238 milyon dolarlık dilimi Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi’nden geldi. 2023 yılı Temmuz ayında Manisa, 425 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli 352 milyon dolarlık ihracatla Manisa’yı takip etti. Muğla ihracatını 98 milyon dolara ilerleterek Ege Bölgesi illeri arasında dördüncü sıraya adını yazdırdı. Ege Bölgesi ihracatına, Balıkesir ise 94 milyon dolarlık katkı sağladı. Ege Bölgesi illerinden Aydın 61 milyon dolarlık, Kütahya 31 milyon dolarlık ihracat yaparken, Afyonkarahisar 27 milyon dolar, Uşak, temmuz ayında 20 milyon dolar ihracata imza attı.