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Ekonomi Ege’den ilk yarıda ihracata 385 milyon dolarlık katkı
Ekonomi

Ege’den ilk yarıda ihracata 385 milyon dolarlık katkı

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, sektör olarak Ege Bölgesi’nden yılın ilk yarısında 385 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 18:39:00 -
Ege’den ilk yarıda ihracata 385 milyon dolarlık katkı

Cahit Doğan Yağcı, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin küresel mobilya ihracatında sekizinci sıraya kadar yükseldiğini, sektör olarak hedeflerinin dünya mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasına girmek olduğunu aktardı.

Kağıt mamülleri başı çekti

Bu yılın ilk yarısında 202 milyon dolar kağıt ve mamulleri, 105 milyon dolar mobilya, 55 milyon dolar odun dışı orman ürünleri ve 23 milyon dolar ahşap mamulleri ihraç ettiklerini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti: “Odun dışı orman ürünlerinde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ürün sırasıyla 27 milyon dolarla dünya üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini yaptığımız kekik, 14 milyon dolarla dünya üretiminin yüzde 90’ından fazlasını ürettiğimiz defne yaprağı, 3 milyon dolarla ada çayı, 2 milyon dolarla meyan kökü, 1 milyon dolarda tıbbi bitkiler ve biberiyedir. Defne ve kekik ihracatında ülkemiz dünya lideri ve Türkiye’nin odun dışı orman ürünleri ihracatının yüzde 55’i Birliğimizce yapılıyor. Odun dışı orman ürünleri ihracatımızdaki ilk üç ülke 8 milyon dolarla ABD, 6 milyon dolarla Almanya, 2 milyon dolarla Çin.

Mobilyada Almanya ilk sırada

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde mobilya ürünlerinde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk sıradaki ülkeler 10 milyon dolarla Almanya, 9 milyon dolarla Hollanda ve İsrail. Kağıt ve mamulleri ihracatında ise 21 milyon dolarla İran, 20 milyon dolarla Mısır, 14 milyon dolarla İngiltere lider pazarlar. Türkiye genelinden 220, Ege Bölgesi’nden 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2021 yılında Birlik olarak 755 milyon dolar, Türkiye genelinde ise 7 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Mobilya sektörümüz ise 2020 yılında 2,8 milyar dolar dış ticaret fazlası veren ender sektörlerimizden biri. Ege Bölgesi olarak Türkiye ortalamasına göre yüzde 20 daha katma değerli ürün ihraç ediyoruz ve ihracat birim fiyatlarımızı artırmak için çalışıyoruz.

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