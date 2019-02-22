Ege’de yerli üretim elektrikli araçlar deneme seferlerine başladı

Ege Üniversitesi, “Sürdürülebilir Yeşil Üniversite” uygulamaları ile fark sağlamaya devam ediyor.

Sosyal alanları ile dikkat çeken, gelişen ve değişen dünyayla uyumlu veçevre öncelikli bir kampüs hedefi ile önemli projelerin hayata geçirildiği Ege Üniversitesinde yeşil kampüs uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Ege Üniversitesinde öğrenciler başta olmak üzere çalışan ve misafirlerin kampüs içi ulaşımını kolaylaştırmak için yerli üretim elektrikli ring araçları deneme seferlerine başladı.

İlk yolcular öğrenciler

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizde hem yöneticilerin hem çalışanların hem de öğrencilerin en büyük arzusu yaşanabilir ve sürdürülebilir yeşil bir kampüs. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden beri değişim ve dönüşüm çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Başlattığımız‘Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs’ projemiz kapsamında ‘Önce İnsan’ diyerek yaya yolları,kaldırımlar, bisiklet yolları, otoparklar,aydınlatmalar, su sebilleri,yön levhaları, rekreasyon ve peyzaj düzenlemeleri, çimlendirme, Unibike Uygulaması, enerji projesi ve metruk binaların yıkımı ile modern bir kampüs görünümü sağladık.Simdi de üniversitemizde yeşil kampüs uygulamalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Öğrencilerimizin kampüs içi ulaşımını kolaylaştırmak için yerli üretim elektrikli ring araçları deneme seferlerine başladı. İlk yolcularımız olan öğrencilerimizin uygulamadan memnun kalması bizleri de mutlu etti. Ayrıca bu araçlarımızdan kampüsümüzü ziyaret eden misafirler ve çalışanlarımız da faydalanacak” dedi.

Birbirinden farklı projeler

Elektrikli ring aracına öğrencilerle birlikte binen Rektör Prof. Dr. Budak, aracın çevre dostu bir araç olduğuna dikkat çekerek, “Ege Üniversitesinde birbirinden farklı pek çok projeyi kısa sürede gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kampüs hayatımızı kolaylaştıracak bu uygulamanın üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.