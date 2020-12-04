  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ege'de Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Ege'de Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 20:52:59 -
Ege'de Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında, lastik bottaki bir grubun yardım çağrısı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 25 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Dikili ilçesi Bademli açıklarında da Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına bırakılan 2 can salı içindeki 19 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’dan Kadir Topbaş açıklaması
Gündem

Erdoğan’dan Kadir Topbaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş ile ilgili açıklamalarda bulundu...
Bakan Dönmez, 'Pazartesi büyük gün' dedi ve yerli otomobille ilgili flaş gelişmeyi paylaştı
Gündem

Bakan Dönmez, 'Pazartesi büyük gün' dedi ve yerli otomobille ilgili flaş gelişmeyi paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Pazartesi günü Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde lityum karbonat üretimine başlıyoruz. ..
AK Partili vekilin tokat gibi sözlerine Kaftancıoğlu'ndan pişkin cevap
Siyaset

AK Partili vekilin tokat gibi sözlerine Kaftancıoğlu'ndan pişkin cevap

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisindeki tecavüz skandalına ses çıkarmamasını eleştiren AK Partili milletvekillerine tepki ç..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay