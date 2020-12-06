Ege'de sokağa çıkma kısıtlamalarına uyuluyor

İZMİR (AA) - İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu.

İzmir'de normal günlerde yoğun kalabalıkları ağırlayan meydan, cadde ve sokaklar, bugün de sakinliğini korudu.

Kentte ulaşımın sağlandığı ana arterlerden olan Mustafa Sahil Bulvarı, Ankara Caddesi ve Altınyol'da araç hareketliliğindeki düşüş dikkati çekiyor.

Bazı vatandaşların evlerinin yakınlarındaki fırınlar ve marketlerden alışveriş ettikleri, belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

İzmir'de kent genelinde polis ekipleri trafiğe çıkan araçlar ile sokaktaki yayaları durdurarak izin belgesi ve HES kodu sorgulaması yaptı.

Aydın'da işlek noktalardan Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada sessizlik hakim olurken, polis ve jandarma ekipleri uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı, İsmet Paşa Caddesi ve Atapark bölgesi, Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile Bayramyeri Meydanı, Manisa'da da Mimar Sinan Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, İzmir, Cumhuriyet ve Kumludere gibi yoğun caddelerin de boş kaldığı, vatandaşların kısıtlamalara uyduğu gözlendi.



















