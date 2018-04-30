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'Ege'de ne olacağına Türkler karar veriyor'

Türkiye'de bir üniversitenin Yunan profesörlerinden olan Konstantinos İfantis, Türk-Yunan ilişkilerine dair Kathimerini gazetesine yaptığı değerlendirmede Ege'de ilişkilerin gidişatına Türkiye tarafından karar verildiğini belirtti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:01
'Ege'de ne olacağına Türkler karar veriyor'

Uluslararası İlişkiler hocası olan İfantis, "Gerilim siyaseti veya durgunluğa geçiş kararı tamamen Türkiye'nin elinde." dedi.

Türk ve Yunan üniversite öğrencileri arasında kıyaslama yapan tecrübeli akademisyen, "Şu anda Yunan öğrencilerin seviyesi biraz daha önde. Ancak Türkiye'de uluslararası üne sahip 4-5 üniversite bulunuyor ve gün geçtikçe daha da iyiye gidiyorlar. Akademik çalışma ve araştırma alanında çok sertler. Eğitime yatırım konusunda gece ile gündüz kadar Yunanistan’ın önündeler." diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU GÜNDEME OTURDU

Nitekim gelişmeler, İfantis’in değerlendirmesine uygun çizgide evrildi. İki ülkenin dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikos Kocias, önceki gün bir araya gelmişti. Çavuşoğlu’nun "Ege’de bir tarafın diğerine ulaşması birkaç dakikalık uçuş mesafesinde. AB'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi lehine yaptığı açıklamaları dikkate almıyoruz. Çünkü uluslararası hukuku ihlal ediyor." sözleri, Yunanistan'da gündeme oturdu.

(Diriliş Postası)

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 12:01
  1. Konstantinos İfantis
  2. Yunanistan

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