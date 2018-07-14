Ege'de korkutan olay! Akaryakıt gemisi bir anda...
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında makine bölümü arızalanan bir akaryakıt gemisinin, su almaya başladığı bildirildi.14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:58
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, bir akaryakıt gemisinin, makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başladığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, kıyıdan yaklaşık 3 mil uzaklıktaki "T.Caroline" gemisi, makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başladı.
Yardım talebi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından dalgıç pompalar bölgeye gönderildi.
Su alan gemide dalgıç pompalarla su tahliyesi gerçekleştiriliyor.
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