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Gündem Ege’de facia! Cansız bedenleri kıyıya vurdu!
Gündem

Ege’de facia! Cansız bedenleri kıyıya vurdu!

Midilli Adası yakınlarında meydana gelen olayda bir botun battığı ve yedi kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Bölgedeki balıkçılar, tahminlerine göre botta yaklaşık 40 göçmenin bulunduğu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 15:02:00 -
Ege’de facia! Cansız bedenleri kıyıya vurdu!

Yunanistan sahil Güvenliği ve Yunanistan medyası tarafından yapılan açıklamada bu sabah saatlerinde Midilli Adası'ndaki Epano Skala bölgesinde kıyıdan yaklaşık 1 mil mesafede bir zodiak botun battığı ve çoğu Afrika kökenli olmak üzere 4'ü erkek 3'ü kadın 7 göçmenin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

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