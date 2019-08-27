Ege’de deprem mi oldu? Ege depremi kaç şiddetinde Son günlerde Türkiye’nin farklı noktalarında depremler meydana gelmekte. İzmir, Denizli, Ankara derken şimdi de Ege Denizi’nde en son deprem meydana geldi. Depreme ilişkin AFAD’dan açıklama geldi. Peki Ege Denizi’nde kaç şiddetinde deprem oldu?

Son günlerde Türkiye’nin farklı noktalarında depremler meydana gelmekte. İzmir, Denizli, Ankara derken şimdi de Ege Denizi’nde son deprem meydana geldi. Depreme ilişkin AFAD’dan açıklama geldi. Peki Ege Denizi’nde kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 07.31'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 34.44 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.31'de Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin 34,44 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 78 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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