Ege'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Kuşadası Körfezi yakınlarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi08 Ağustos 2019 Perşembe 12:05
ANKARA (AA) - Kuşadası Körfezi yakınlarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında saat 11.39'da 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez köyüne 11,85 kilometre, Kuşadası Körfezi'ne 8,19 kilometre mesafede yaşanan depremin yaklaşık 18,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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