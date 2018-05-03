Ege'de 113 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı açıklarında tespit ettiği lastik şişme botu durdurdu.

Bot içerisinde, yasa dışı göç girişiminde bulunan 55 kaçak yakalandı.

HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİLER

Bademli açıklarında ise Sahil Güvenlik helikopteri tarafından tespit edilen lastik bot, ekipler tarafından durduruldu.

Şişme bottaki 58 göçmen işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.