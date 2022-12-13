Ege Yapı’dan spora katkı

Sponsorluk anlaşmasına imzalar atıldı. Anlaşmayla 2022-2023 sezonunda Türkiye Kadın Basketbol Ligi’nde mücadele edecek takımın adı Ege Yapı Urla Gençlik olarak anılacak. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye bir spor ülkesi ve farklı branşlarda desteklemenin büyük bir anlamı var. İmza attığımız sponsorluk anlaşması bizim için maddi bir desteğin ötesinde. Basketbolun pozitif ve birleştirici gücüne inanıyoruz. Ege Yapı Urla Gençlik Kulübü’müze ve kadın basketbol takımımıza başarılar diliyoruz” dedi.